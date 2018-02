Bis auf das neue Allzeithoch von 111 Euro war die Aktie des Bezahlsysteme-Spezialisten Wirecard (ISIN: DE0007472060) am 19. Januar gelaufen, dann setzten Gewinnmitnahmen ein. Nicht weiter tragisch bis zu diesem Zeitpunkt, immerhin blieb die Aktie über den entscheidenden Trendlinien. Aber mittlerweile sieht die Lage anders aus. Die am 29.1. veröffentlichten Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2017 sowie die Bestätigung der schon vorbestehenden EBITDA-Prognose für 2018 konnten die Käufer nicht zurückholen. Die Zahlen waren gut, die Perspektive nicht minder - aber das war im Vorfeld genauso erwartet worden. Und dann fing der Gesamtmarkt an zu wanken:

Wirecard konnte sich dem Sog des Gesamtmarkts nicht entziehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...