München (ots) - Qualys (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen, verzeichnet laut einer Studie von IDC den fünftgrößten Anteil am weltweiten, 6 Mrd. USD schweren Markt für Sicherheit und Schwachstellenmanagement. Zudem konnte sich Qualys im zweiten Jahr in Folge als Anteilsführer auf dem weltweiten Markt für Schwachstellenanalysen platzieren. Dieser hat ein Volumen von 1,7 Mrd. USD und umfasst die Segmente "Weltweiter Markt für Schwachstellenanalysen bei Geräten" und "Markt für Anwendungssicherheit". (Siehe IDC, WW Security Vulnerability Management Market Shares 2016, Doc US43497916) Laut der Studie hat Qualys auf dem weltweiten Markt für Schwachstellenanalysen einen Anteil von 10,1 Prozent erreicht und damit sämtliche Mitbewerber überrundet. Zudem zeigt die Untersuchung, dass Qualys seinen Umsatz in dieser Kategorie im Zeitraum von 2015 bis 2016 um 20,3 Prozent steigern konnte und somit stärker wuchs als der Gesamtmarkt (14%).



Außerdem baute Qualys nach Angaben der Studie seine marktführende Position im Segment "Weltweiter Markt für Schwachstellenanalysen bei Geräten" weiter aus. Mit 17 Prozent ist der Marktanteil von Qualys hier fast doppelt so hoch wie der des engsten Mitbewerbers - kein anderer Anbieter in dieser Kategorie erzielte 2016 einen Marktanteil von mehr als 9,3 Prozent.



"Qualys hat 2016 die Sicherheit für hybride Umgebungen weiter vorangetrieben und sich vom Spezialisten für Schwachstellenmanagement zu einem Anbieter weiterentwickelt, der cloudbasierte Überwachung und Bedrohungserkennung im gesamten Unternehmen bieten kann - gleich, um welche Art von Geräten es sich handelt oder wo sie sich befinden", erläutert Robert Ayoub, Research Director bei IDC. "Qualys bietet eine Plattform, die alle Assets unabhängig von ihrem Einsatzort schützt. Damit kann Qualys die Konsolidierung aller Sicherheitsfunktionen in digitalisierten Unternehmen unterstützen."



"Wir sind stolz, dass unser Anteil an diesem 6-Milliarden-Dollar-Markt weiter wächst. Denn dieses Wachstum unterstreicht den Mehrwert unserer cloudbasierten Sicherheits- und Compliance-Plattform und der integrierten Suite von Cloud-Anwendungen, die binnen zwei Sekunden Übersicht über alle IT-Umgebungen verschaffen", so Philippe Courtot, Chairman und CEO, Qualys, Inc. "Die Qualys Cloud-Plattform vermittelt Unternehmen einen Überblick über ihren Sicherheits- und Compliance-Status und warnt sie in Echtzeit, sobald Assets kompromittiert oder für Zero-Day-Angriffe anfällig werden. Gleichzeitig hilft ihnen die Plattform, ihren Security- und Compliance-Stack zu konsolidieren, sodass Kosten und Komplexität entscheidend verringern können."



Die Untersuchung unterstreicht, wie die Branchenkonsolidierung die Nachfrage nach besseren Tools vorantreibt, mit denen Unternehmen den heutigen Sicherheitsherausforderungen effektiv begegnen können, die gerade auch im Zuge der digitalen Transformation entstehen. "Wenngleich weiter in Sicherheitsprodukte investiert wird, sind die laufende Verwaltung und die gesamte Risikosituation große Herausforderungen, die punktuelle Lösungen nicht bewältigen können", so die Studie. "Unternehmen haben Unmengen von Anwendungen und Geräten - in der Cloud und vor Ort, Geräte von Mitarbeitern und firmeneigene -, und alle müssen laufend auf Risiken geprüft werden."



Qualys vereint die Inventarisierung von IT-Assets, Schwachstellenmanagement, Absicherung von Webanwendungen, Erkennung von Bedrohungsindikatoren, Überwachung der Datenintegrität und zehn weitere wichtige Lösungen für IT-Sicherheit und Compliance in einer einzigen cloudbasierten Plattform. So können Unternehmen die Zahl der Sicherheitslösungen verringern, die sie benötigen, um Sicherheit und Compliance für alle ihre IT-Assets zu gewährleisten. Die leichtgewichtige Cloud-Agent-Technologie verankert Echtzeit-Sichtbarkeit in den hybriden Cloud- und On-Premises-Umgebungen der Unternehmen. Die Cloud-Agenten werden auf Assets vor Ort, in jeder gängigen Public-Cloud-Plattform und an entfernten Standorten installiert und übermitteln dann von überall online Echtzeitdaten zur IT-Sicherheit und Compliance.



