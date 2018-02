Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Overweight" belassen. Ein Teilverkauf des US-Tiefkühlkost-Geschäfts an das US-Unternehmen Pinnacle Foods würde den Gewinn des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns um rund 2 Prozent verwässern, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings passe dieses Geschäft nicht mehr ins Nestle-Portfolio./gl/edh Datum der Analyse: 14.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0082 2018-02-14/14:30

ISIN: CH0038863350