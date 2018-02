Innogy will nach dem Rauswurf von Peter Terium Handlungsfähigkeit demonstrieren. Nun kündigt der Energiekonzern ein neues Großprojekt an.

Seit dem Rauswurf von Vorstandschef Peter Terium kurz vor Weihnachten ist die Unruhe bei Innogy groß. Die Verunsicherung dürfte mindestens solange dauern, bis der neue Chef bestimmt ist - und das kann noch Monate dauern. Die RWE-Tochter versucht aber ihre Handlungsfähigkeit zu demonstrieren und kündigte jetzt eine wichtige Investition an.

Innogy hat in Australien zwei Solarprojekte mit einer Kapazität von insgesamt mehr als 460 Megawatt erworben, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das entspricht der Leistung eines kleinen konventionellen Kraftwerks. Verkäufer ist der australische Projektentwickler Overland Sun Farming. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Innogy bezifferte das Investitionsvolumen aber mit mehr als 400 Millionen Euro. Noch in diesem Jahr soll der Bau beginnen und im kommenden Jahr sollen die Anlagen in Betrieb gehen.

Es ist bereits der zweite große Deal, den Innogy seit der Entlassung von Terium im Geschäft mit erneuerbaren Energien bekannt geben konnte. Ende des Jahres ...

