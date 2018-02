- Mit der neuen Markenarchitektur TENCEL können sich Partner aus der Textilindustrie, dem Handel und Konsumenten unter dem Motto "Feel so right" mit TENCEL Bekleidung und Heimtextilien wohlfühlen



Paris (ots/PRNewswire) - Die Lenzing Gruppe (Lenzing) hat heute TENCEL als ihre textile Premiummarke auf der Première Vision Paris neu definiert. Diese Neubestimmung der Marke TENCEL ist ein bedeutender Meilenstein in der neuen Markenstrategie von Lenzing, um die Produktpalette der Marke auszubauen, die Verbindung zu Kunden und Konsumenten zu fördern und die Nachfrage unter den Verbrauchern zu steigern. TENCEL ist sehr gut positioniert, um im Textilsektor als wichtiger Wachstumsmotor zu agieren, und bietet ein Markenportfolio mit prägnanten Verwendungsmöglichkeiten, zu dem TENCEL Active, TENCEL Denim, TENCEL Home, TENCEL Intimate und TENCEL Luxe gehören. Sie sind alle auf Basis von zwei vielseitig einsetzbaren und hochgradig kompatiblen Fasern geschaffen worden: TENCEL Modal und TENCEL Lyocell.



Die Markenarchitektur, die auf Ergebnissen und Erkenntnissen aus umfangreicher Marktforschung beruht und dementsprechend entwickelt wurde, ist ein wichtiger Schritt für Lenzing bei der Transformation von einem Faserhersteller für Business-to-Business (B2B) zu einer Marke, die sich Business-to-Business-to-Consumer (B2B2C) auf die Fahne geschrieben hat. Die Markenarchitektur entspricht nicht nur dem wachsenden Trend unter Handelsmarken und Konsumenten nach Produkten, mit denen man gut aussieht und sich wohlfühlt, sondern auch Gutes bewirken kann, indem man nachhaltige und transparente Produktionsverfahren unterstützt - so wie mit den Verfahren, die zur Herstellung der Fasern TENCEL Modal und TENCEL Lyocell genutzt werden. Laut Ergebnissen von Marktforschungen ist LENZING Modal als eine Faser mit guter Qualität und langanhaltender, exzellenter Weichheit bekannt, während TENCEL als renommierter und geschätzter Markenname unter Branchenakteuren, Kunden und Konsumenten in den zentralen Zielregionen von Lenzing gilt. Daher hat man TENCEL als Lenzings textile Spezialmarke für Bekleidung und Heimtextilien mit der Zielrichtung übernommen, eine einzigartige Marke auf den Märkten für Modal- und Lyocellfasern zu schaffen, die sich von der Konkurrenz unterscheidet. Durch die neu definierte Produktmarke TENCEL in Verbindung mit dem Markenversprechen "Feels so right" kann sich Lenzing nunmehr auf innovative Botschaften der Kommunikation fokussieren, die über die reinen Fasertypen und -merkmale hinausgehen und sich mit der täglichen Verwendung und den Vorteilen beschäftigen, auf die andere Marken und die Konsumenten Wert legen.



"Mit dieser langfristigeren Strategie zur Stärkung unserer Verbindung mit Kunden und Konsumenten wird 2018 ein bahnbrechendes Jahr für Lenzing sein", sagte Robert van de Kerkhof, Chief Commercial Officer der Lenzing Gruppe. "Seit dem Beginn der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie sCore TEN im Jahr 2015 hat sich Lenzing in ein Spezialfaser-Unternehmen gewandelt, das sich stark auf Innovationen, Qualität und Nachhaltigkeit konzentriert. Die neu definierte Marke TENCEL betont unsere zentralen Grundsätze des Vertrauens, der Transparenz, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit. Indem wir als Vorreiter für technologische Innovationen im Textilsektor agieren, werden wir es unseren Branchenpartnern und den Konsumenten möglich machen, sich gut zu fühlen, gut auszusehen und Gutes zu tun."



Im Rahmen der neuen Markenstrategie werden TENCEL Modal- und TENCEL Lyocellfasern die wichtigsten Bestandteile im Markenprodukt-Portfolio von TENCEL sein. Die beiden Standardfasern TENCEL Modal und TENCEL Lyocell, die aus zertifizierten und kontrollierten Holzressourcen stammen, werden über verantwortungsvolle Produktionsprozesse hergestellt und sind kompostierbar und biologisch abbaubar, und zwar unter industriellen und häuslichen Bedingungen sowie im Boden und Meer. Da sie mithilfe von Brancheninnovationen wie den Technologien REFIBRA, Eco Soft, Eco Filament und Micro entwickelt wurden, bieten die unter der Marke TENCEL produzierten Textilien herausragende Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit und natürlichen Komfort und sie erfüllen gleichzeitig die sich wandelnden Verbrauchererwartungen.



"Wir schlagen einen mutigen neuen Kurs zur Vereinfachung unseres Produktportfolios und zur Hervorhebung unserer Marke ein, um letztlich den Konsumenten und Branchenpartnern mehr Werte anbieten zu können", sagte Harold Weghorst, Direktor für Global Brand Management. "Als Lenzings Flaggschiff-Marke im Textilsektor wird TENCEL über die Begriffe Fasertypen und Gebrauchsmerkmale hinauswachsen und eine wirklich verbraucherorientierte Marke werden, die das Versprechen auf mehr Funktionalität und Emotionalität in sich trägt. Durch die Aufwertung von TENCEL zu einem Versprechen an den Konsumenten statt wie gehabt eine Produktbotschaft in der Wertschöpfungskette zu sein, können wir damit anfangen, Konsumenten, Händler und andere Marken für den ganzheitlichen Nutzen der botanischen Fasern zu begeistern. Aufbauend auf dem Markenversprechen 'Feels so right' bringt TENCEL für Konsumenten ein höheres Niveau an Komfort und optimale Leistungen, während diese gleichzeitig bei ihren Konsumentscheidungen ein gutes Gefühl haben können. Wir hoffen, eine intensivere Verbindung mit der Wertschöpfungskette der Branche und den Konsumenten zu gestalten, indem wir unsere Kompetenz in Sachen Nachhaltigkeit unter Beweis stellen, insbesondere bei den Fasern TENCEL Modal und TENCEL Lyocell. Auf lange Sicht planen wir, TENCEL nicht nur zu einer vertrauenswürdigen B2B-Marke aufzubauen, sondern auch als bevorzugte Verbrauchermarke zu etablieren, mit der B2B-Kunden mühelos die Marketingwirkung maximieren können, und die Konsumenten in die Lage versetzt, 'Wohlfühl-Produkte' unter Verwendung nachhaltiger Materialien zu erkennen."



TENCEL Active, TENCEL Denim, TENCEL Home, TENCEL Intimate und TENCEL Luxe sind unter dem Portfolio TENCEL kreiert worden, um über das Konzept Fasern hinauszugehen und sich auf die spezifische tägliche Nutzung oder Anwendung in einem verbraucherorientierten Markenangebot zu fokussieren. Neue Etiketten und Marketingmaterialien werden auf der Ebene des Einzelhandels lanciert, um klare Angaben über die Vorteile der Produkte zu liefern, die Fasern der Marke TENCEL enthalten. Die Etiketten stehen jetzt zusammen mit ausführlicheren Leitfäden zum B2B- und B2C-Einsatz auf Lenzings neuer e-Branding Service-Plattform zur Verfügung, die B2B-Kunden und Handelspartner unterstützt und schnellere, beständigere und nutzerfreundlichere Lösungen zur Zertifizierung und Lizenzierung bereitstellt.



"Durch die Umsetzung der neuen Markenstrategie verfolgen wir einen persönlicheren und gezielteren Ansatz, um das Wesen der Marke TENCEL - 'Weichheit' und 'sich gut fühlen mit einem natürlichen Touch' - den B2B-Kunden, Handelspartnern und Konsumenten zu vermitteln", erläuterte Amit Gautam, Vice President für Global Business Management im Textilbereich. "Wir werden eng mit der Wertschöpfungskette der Branche und Handelsmarken zusammenarbeiten, um Konsumenten über die Wertaussagen von TENCEL wie Produktqualität, funktionale Vorteile und Nachhaltigkeit zu informieren. Co-Branding-Programme wie Etiketten oder Verpackungen sowie gemeinsame Marketingkampagnen mit Handelsmarken werden uns ermöglichen, die Konsumenten direkt anzusprechen. Mit einer größeren Markenpräsenz und kontinuierlicher Verbraucherinformation ab diesem Jahr und darüber hinaus werden die Konsumenten mehr von uns sehen und über die Marke TENCEL erfahren - bei Bekleidung und Heimtextilien bzw. im Einzelhandel und in den Verkaufsstellen unserer Partner in verschiedenen Regionen."



Die Neudefinierung von TENCEL als textile Flaggschiff-Marke von Lenzing wird ab heute in Kraft treten. Dies ist der erste Schritt im neuen Markenkonzept von Lenzing. Die gleiche Herangehensweise wird ebenfalls für (nicht-gewebte) Vliesstoff- und Industrie-Anwendungen übernommen, was zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben wird.



Für weitere Informationen über TENCEL, TENCEL Active, TENCEL Denim, TENCEL Home, TENCEL Intimate und TENCEL Luxe besuchen Sie bitte www.tencel.com.



Über TENCEL



TENCEL ist die textile Spezialmarke unter dem Dach der Lenzing Gruppe, die textile Produktsortimente für Bekleidung und Heimtextilien umfasst. Das Portfolio der Produktmarken von TENCEL markiert einen bedeutenden Fortschritt im Hinblick auf Nachhaltigkeit, funktionale Vorteile und natürlichen Komfort und es bietet Produkte für spezifische tägliche Nutzung oder Anwendung. Fasern, die unter der Marke TENCEL eingesetzt werden, stammen aus zertifizierten und kontrollierten Beschaffungsquellen, die den strengen Vorgaben der Lenzing-Richtlinie für den Holz- und Zellstoffeinkauf entsprechen. TENCEL Modal und TENCEL Lyocell sind in das BioPreferred® Program des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA/U.S. Department of Agriculture) aufgenommen worden.



