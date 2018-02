Die National-Bank hat das Votum für LEG Immobilien gleich um zwei Stufen von "Verkaufen" auf "Kaufen" angehoben, aber das Kursziel auf 98 Euro belassen. Im Zuge der steigenden Kapitalmarktzinsen sowie der allgemeinen Marktkorrektur habe die Aktie des Immobilienkonzerns deutlich verloren, schrieb Analyst Markus Glockenmeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Unternehmensperspektiven blieben allerdings sehr solide, so dass die Kurskorrektur eine sehr gute Gelegenheit zum Positionsaufbau biete./gl/ajx Datum der Analyse: 14.02.2018

ISIN: DE000LEG1110