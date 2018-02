Von Marc Bisbal Arias

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Energiekonzern Enel ist im vergangenen Jahr spürbar gewachsen und hat seinen Gewinn leicht gesteigert. Das Unternehmen begründete das mit seiner breiten geographischen Aufstellung und seiner langfristigen Strategie.

Der Umsatz stieg 2017 auf 74,7 von 70,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte auf 15,7 von 15,3 Milliarden Euro zu.

CEO Francesco Starace sagte, Enel sei dank der Umsetzung seiner nachhaltigen langfristigen Strategie, gepaart mit der geographischen Diversifikation, in einem schwierigen Umfeld widerstandsfähiger geworden.

"Das Wachstum bei Erneuerbaren Energien, das Kostenmanagement und das positive Endkundengeschäft in Italien sowie das Distributionsgeschäft in Südamerika haben uns in die Lage versetzt, den Rückgang bei Wind- und Wasserkraft in unseren größten Märkten wettzumachen", so Starace.

Der Nettoschuldenstand war Ende 2017 mit 37,4 Milliarden Euro leicht niedriger als im Vorjahr. Seine Ziele für 2018 bekräftigte der Konzern.

