Erfurt (ots) - Am 19. Februar startet die zehnte Staffel des beliebten Wettbewerbs für junge Nachwuchskomponisten "Dein Song" (ZDF) bei KiKA. Zum runden Geburtstag dürfen sich die TV-Zuschauer auf viele musikalische Highlights freuen: Sie begleiten die jungen Künstler auf ihrer spannenden Reise durch den Wettbewerb. Zu sehen ist die 16-teilige Doku-Reihe montags bis donnerstags um 19:25 Uhr, die abschließende Live-Finalshow am 16. März um 19:05 Uhr. Insgesamt 16 Songwriter konnten sich mit ihren einzigartigen Kompositionen vorab gegen mehrere hundert Bewerber durchsetzen. Sie wollen nun bei "Dein Song" ihren großen Traum vom "Songwriter des Jahres" 2018 verwirklichen.



Schon beim Casting auf Schloss Biebrich in Wiesbaden geht es um viel. Die jungen Künstler treten vor die prominente Jury rund um Songwriter Laith Al-Deen, Musikproduzent Martin Haas, "Tonbandgerät"-Frontmann Ole Specht und Popsängerin Stefanie Heinzmann. "Man hört erst mal alle Songs, dann geht es darum, Ratschläge, Meinungen und Inputs zu geben. Ich bin wahnsinnig stolz, ein Teil davon zu sein!", ist sich Jury-Neuling Stefanie Heinzmann ihrer verantwortungsvollen Aufgabe bewusst. Auf Schloss Biebrich fallen die ersten Entscheidungen: Wer hat überzeugt und fährt mit ins Komponisten-Camp nach Ibiza und für wen endet der große "Dein Song"-Traum?



Diese Nachwuchskomponisten präsentieren beim Casting ihren Song:



- Christoph (18) aus Homburg mit "It's Over" - Leon (17) aus Berlin mit "Ziggy Stardust" - Max (11) aus Mühbrook mit "Holiday Night" - Julia (15) aus Berlin mit "Only Music" - Jonah (9) aus Düsseldorf mit "Ich möchte nicht mehr zuschauen" - Zuzanna (15) aus Braunschweig mit "Imagination" - Lena (16) aus Taldorf mit "The World is Burning" - Peer (12) aus München mit "Eine Flucht" - Neele (16) aus Bad Belzig mit "Let them know" - Annalea (14) aus Leipzig mit "Some new Scars" - Felix (17) aus Essen mit "Der euphorische Weltuntergang" - Silah (13) aus Mailand (Italien) mit "Beautiful Day" - Sidney (15) aus Willich/Neersen mit "Regenbogen" - Chaski Ayvar (18) aus Köln mit "Nah sell my Soul" - Paul (15) aus Reinfeld mit "Children from Outer Space" - Lion (13) aus Bielefeld mit "Wir sind schon viele"



Nur die acht besten Musiker bekommen als "Dein Song"-Finalisten die einmalige Chance, ihren eigenen Song unter professionellen Bedingungen zu perfektionieren. Unterstützung erhalten die jungen Künstler dabei von namhaften Musikpaten, die mit Erfahrung und Know-how die Songs veredeln. Neben den bekannten Sängern Wincent Weiss, Alexander Klaws, Gil Ofarim, Dellé, Leslie Clio, Aura und den "Lochis", übernimmt in diesem Jahr auch Schauspieler und Sänger Matthias Schweighöfer eine Patenschaft. "Ich freue mich, die Songwriting-Erfahrungen weiterzugeben, die mir am Anfang geholfen haben. Musik ist wie ein zweiter Blutkreislauf, der den Emotionsfluss fördert. Ich finde die Art, wie 'Dein Song' Jungkomponisten unterstützt, richtig gut.", so der bekannte Filmstar.



Die große Finalshow bildet schließlich den Höhepunkt der Jubiläumsstaffel: Zum Ende ihrer musikalischen Reise performen die acht "Dein Song"-Finalisten gemeinsam mit ihren Musikpaten ihre fertigen Songs auf der Bühne vor einem großen Live-Publikum. Die letzte Entscheidung liegt schließlich bei den KiKA-Zuschauern: Per Telefonvoting stimmen sie darüber ab, wer sich ab sofort "Songwriter des Jahres" 2018 nennen darf.



Die Moderatoren Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich begleiten auch in diesem Jahr die gesamte Staffel vom Casting bis zum Finale.



Besonders im Jubiläumsjahr versteht es "Dein Song", auf einfühlsame und spannende Weise die Entwicklung der jungen Songwriter und ihr musikalisches Schaffen innerhalb des einjährigen Wettbewerbs zu beleuchten. Dabei steht die nachhaltige Förderung der Künstler im Vordergrund. Musikalische Kreativität und Offenheit für neue Ideen bilden hier die Basis für eine erfolgreiche Weiterentwicklung. So unterstützten bereits zahlreiche prominente Musiker wie Andreas Bourani, Peter Maffay, Marlon Roudette, Johannes Oerding, Nena, Wolfgang Niedecken, Klaus Doldinger, Revolverheld, David Garrett, Sarah Connor, Roger Cicero, DJ BoBo, Max Giesinger, Tim Bendzko, Álvaro Soler oder Mark Forster die Nachwuchskomponisten als Musikpaten. Nicht umsonst wurde "Dein Song" in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" für den Deutschen Fernsehpreis 2018 nominiert.



"Dein Song" ist eine Produktion der bsb-film medienproduktion Wiesbaden und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Daniela Zackl, Corinna Miagtchenkov und Gordana Großmann.



Weitere Informationen zu "Dein Song" finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de oder in der ZDF-Presselounge auf presseportal.zdf.de sowie auf www.kika.de.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: FOOLPROOFED GmbH - Agentur für Public Relations; Krieler Str. 13; 50935 Köln Tel.: 0221 / 93 33 080; aktas@foolproofed.de; hermjohannes@foolproofed.de Ansprechpartner: Yonca Aktas, Markus Hermjohannes



Weitere Informationen: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de