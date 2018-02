Wiesbaden (ots) -



Der Personal- und Projektdienstleister Allgeier Experts ist seit Januar Mitglied im Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME), einem der wichtigsten Fachverbände für Einkäufer, Supply-Chain-Manager und Logistiker in Europa. Nach der erfolgreichen erstmaligen Teilnahme am BME-Symposium im vergangenen November erhofft sich Allgeier Experts nun noch stärkere Mitgestaltungs- und Vernetzungsmöglichkeiten in einem sich im Zuge der Digitalisierung rasant verändernden Umfeld.



"Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, agile Organisationsstrukturen und flexible Arbeitszeitmodelle haben massive Auswirkungen auf die moderne Arbeitswelt und insbesondere auch auf den Einkauf und die Einbindung von Fremdpersonal", so Allgeier Experts Vorstand Markus Ley. "Als strategischer Partner für ein zukunftsorientiertes Workforce Management wollen wir unsere Expertise künftig im BME-Netzwerk gewinnbringend einbringen und gleichzeitig auch Anregungen und Impulse anderer Dienstleister sowie der Einkaufsabteilungen auf Unternehmensseite aufnehmen."



Der 1954 gegründete Bundesverband zählt mittlerweile 9.500 Mitglieder, ist in 38 Regionen gegliedert und bietet jährlich hunderte Treffen, Veranstaltungen, Fachvorträge oder Diskussionen zu wichtigen Zukunftsthemen. Gemeinsam verkörpern seine Mitglieder ein jährliches Einkaufsvolumen von 1,25 Billionen Euro. Damit ist der BME einer der stärksten Verbände in Deutschland überhaupt. Allgeier Experts mit Firmensitz in Wiesbaden gehört dem regionalen Verband Rhein-Main an.



Beim BME-Symposium Einkauf und Logistik in Berlin hatte sich Allgeier Experts im November 2017 erstmals als Aussteller beteiligt. Das Unternehmen informierte im Rahmen der Fachausstellung über Strategien für ein modernes Workforce Management und erarbeitete gemeinsam mit Symposiumsbesuchern in einem Workshop Lösungsansätze zur Minimierung von Compliance-Risiken bei der Projektvergabe. Einen kurzen Rückblick auf die drei Messetage bietet auch folgendes Video: https://www.youtube.com/watch?v=UgIBNm74wv4



Über Allgeier Experts SE



Allgeier Experts liefert innovative Personal- und Projektservices für die digitale Zukunft. Die Division der Münchener IT-Dienstleistungsgruppe Allgeier SE betrachtet die Personalbedarfe ihrer Kunden gesamtheitlich und bietet den optimalen Mix aus Freiberuflern, Experten auf Zeit und festen Mitarbeitern aus einer Hand. Seit 1987 hat Allgeier Experts über 12.000 Projekte in IT und Engineering erfolgreich abgeschlossen. Heute vertrauen mehr als 650 Kunden und 150.000 Experten auf die umfangreichen Leistungen des Branchenpioniers. Mit 258 Millionen Euro Umsatz in 2016 und 1.800 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts gemäß Lünendonk Marktsegmentstudie zu den Top-3-Personaldienstleistern für Technologieexperten in Deutschland.



