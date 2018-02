Zürich (ots) - Der Ex-Chef von Schweiz Tourismus tritt einen neuen

Job an. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe.

Jürg Schmid wird Chef der Schweizer Luxus-Kollektion The Living

Circle. Zur Gruppe gehören die beiden fünf-Sterne-Hotels Storchen

Zürich und Castello del sole in Ascona, dazu die Restaurants Buech

(Herrliberg ZH) und Rustico del Sole hoch über Ascona. Dazu kommen

zwei Bauernhöfe, das Schlattgut ob Herrliberg sowie die Terreni alla

Maggia in Ascona. Das 150-Hektar-Anwesen gilt als nördlichstes

Reisanbaugebiet in Europa, auch Wein, Mais und Gin werden dort

produziert.



Schmid veranschlagt sein Pensum auf einen Tag pro Woche. Er will

«die Gruppe weiterentwickeln und Synergien ausschöpfen». Dazu gehöre,

dass den Hotel- und Restaurantgästen der Gruppe vermehrt Produkte der

beiden Bauernhöfe serviert werden sollen. «Der Trend des

Farm-to-table fasziniert mich; er spiegelt den Zeitgeist. Da liegt

noch einiges drin.» The Living Circle wurde als Gruppe im Frühjahr

2017 gegründet. Alle Anwesen befinden sich seit Jahrzehnten in

Privatbesitz der Schweizer Familien Anda und Franz-Bührle.



Originaltext: Handelszeitung

