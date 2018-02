Zürich (ots) - Knapp zwei Jahre nach der Veröffentlichung der

Panama Papers hat das letzte Stündchen der Zürcher Niederlassung von

Mossack Fonseca geschlagen. Unterlagen aus dem Handelsregister

zeigen, dass die Gesellschaft im Januar aufgelöst wurde. Das schreibt

die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe.



Liquidator ist der Ostschweizer Dieter Buchholz. Er war seit der

Gründung der Zürcher Filiale 1997 für die berühmt-berüchtigte

panamaische Kanzlei tätig und präsidierte zeitweise auch die Genfer

Niederlassung von Mossack Fonseca. Zum Verwaltungsrat des

Westschweizer Ablegers zählten seinerzeit auch die beiden

Firmengründer Jürgen Mossack und Ramón Fonseca. Buchholz war für eine

Stellungnahme nicht erreichbar.



Der Ableger in Genf ist nunmehr die letzte Domiziladresse von

Mossack Fonseca in der Schweiz. Jürgen Mossack und Ramón Fonseca sind

die letzten Verbliebenen im Verwaltungsrat. Gegen die beiden

Unternehmer ermitteln Behörden weltweit. Der Vorwurf: Beihilfe zur

Steuerhinterziehung und Geldwäscherei.



