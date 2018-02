Hamburg (ots) - Erfolgreicher Jahresstart für die JOM Group: Die Mediaagentur betreut ab sofort die Marke FRoSTA in den Bereichen Mediaberatung, -planung und -einkauf. Die Tiefkühlmarke FRoSTA ist Marktführer für tiefgefrorene Fertiggerichte in Deutschland und führt darüber hinaus tiefgefrorene Fisch- und Gemüseprodukte im Sortiment. Vom Standort Hamburg aus ist JOM für die klassischen Mediaaktivitäten des mittelständischen Familienunternehmens aus Bremerhaven verantwortlich. Der Schwerpunkt der geplanten Maßnahmen liegt dabei auf TV-Werbung.



Das Geschäft von FRoSTA hat sich in den vergangenen Jahren anhaltend positiv entwickelt. Dies liegt neben der hohen Produktqualität auch am verantwortungsvollen Umgang des Unternehmens mit Ressourcen sowie der hohen Transparenz. So verzichtet FRoSTA seit vielen Jahren auf Zusatzstoffe und veröffentlichte als erste Tiefkühlmarke die Herkunftsländer aller Zutaten auf seinen Produktverpackungen. Für dieses Bestreben wurde FRoSTA im Dezember 2017 mit dem Sonderpreis "10 Jahre Deutscher Nachhaltigkeitspreis" ausgezeichnet.



"Wir freuen uns wirklich sehr, für eine so erfolgreiche und klar positionierte Marke wie FRoSTA arbeiten zu dürfen", sagt JOM Geschäftsführer Henning Ehlert. "JOM steht für nachhaltig höchste Budgeteffizienz und damit für den schonenden Umgang mit Werbebudgets. Hier spüren wir natürlich eine gewisse Nähe und werden unseren Teil dazu beitragen, dass sich die positive Entwicklung der Marke FRoSTA weiter fortsetzen wird."



FRoSTA Marketing- und Vertriebsvorstand Hinnerk Ehlers ergänzt: "Die hohe TV-Planungsexpertise gepaart mit einem neuen strategischen Ansatz haben uns überzeugt. Durch die Zusammenarbeit werden wir die Sichtbarkeit der FRoSTA-Kampagne innerhalb unserer Zielgruppe deutlich steigern und noch mehr Menschen von unseren nachhaltigen und leckeren Produkten begeistern."



Sichtbar ist die Zusammenarbeit bereits seit Jahresbeginn mit der aktuellen Kampagne "Jetzt mal ehrlich", die aus der Feder der Werbeagentur Heimat stammt.



Das jährliche Brutto-Investment von FRoSTA liegt im zweistelligen Millionenbereich.



Über die JOM Group:



JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste Budgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer konsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur. JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 62 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig und fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit einem Billing-Volumen von rund 225 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 4 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für das Feld der Performance-Marketing-Agenturen.



JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.



Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und Offline-Medien, Performance-Marketing, Content-/Social-Media-Marketing, Online-Relations, Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form von strategischer Planung. JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich fundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nur JOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jede individuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbaren Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriert auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß an nachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.



Web: http://www.jom-group.com



Pressekontakt: Torsten Hunsicker Tel: 040-27822-160 Email: Torsten.Hunsicker@jom-group.com Web: http://www.jom-group.com