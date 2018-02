Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Centric Software ist stolz, die Veröffentlichung eines Videos über die Erfolgsgeschichte seines Kunden, Bestseller, bekannt zu geben.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/641620/Bestseller.jpg )



"Bevor wir Centric verwendeten, speicherten unsere Teams Daten an verschiedenen Stellen", erklärt Dan Friis, CEO bei Bestseller Fashion Group China (BFGC). BFGC bringt in China Kleidung und Accessoires in über 6.000 Stores auf den Markt - mit fünf Besteller-Marken (Only, Jack & Jones, Vero Moda, Selected und Name IT) sowie der unabhängigen Marke J. Lindeberg.



"Datenkonsistenz war für uns eine große Herausforderung. Wir verwenden Centric nun seit einigen Saisons und die Dinge haben sich komplett geändert. Die Kommunikation zwischen verschiedenen Teams läuft nun wesentlich reibungsloser ab. Die Leute können sich auf die Daten, die sie bekommen, verlassen und ihre Energien wirklich darauf konzentrieren, effizient und kreativ zu arbeiten."



"Was uns an Centric am besten gefällt, ist die Konfigurierbarkeit. Dieser Faktor ist für uns besonders wertvoll, denn wir können dadurch Entwicklungskosten einsparen und ein schnelleres Time-to-Market erreichen", so Liu Ming, Executive Assistant to CEO, Project Owner bei Bestseller. "Außerdem schätzen wir die Tatsache, dass es sich um eine Cloud-basierte Lösung handelt. Das bedeutet, dass der Zugriff auf die Plattform jederzeit, von überall auf der Welt aus möglich ist, ohne Einbußen bei der Leistung."



Sehen Sie das Video an. (https://www.centricsoftware.com/de/references/)



Bestseller Fashion Group China (www.bestseller.com)



Die Bestseller Fashion Group China (BSFG) gehört zur Bestseller Group aus Dänemark (bestseller.com) und ist ein Bekleidungs- und Accessoires-Unternehmen mit Sitz in China. Eigentümer sind die Familie Holch Povlsen aus Dänemark sowie die beiden dänischen Geschäftspartner Dan Friis und Allan Warburg. Die Kollektionen des Konzerns werden in mehr als 6.000 Stores in China verkauft. Merete Bech Povlsen und Troels Holch Povlsen gründeten 1975 in Dänemark das Familienunternehmen Bestseller, das aktuelle Mode und Accessoires für Damen, Herren, Teenager und Kinder zu günstigen Preisen anbietet. Bestseller mit Sitz in der dänischen Stadt Brande vertreibt seine Produkte online sowie in mehr als 3.000 Bestseller-Filialen und 12.000 Multi-Brand-Stores bzw. Warenhäusern auf der ganzen Welt.



Centric Software (www.centricsoftware.com)



Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und den Zweigstellen in den Trendmetropolen rund um den Globus bietet Centric Software den angesehensten Namen aus den Bereichen Mode, Retail, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel sowie Konsumgüter eine Plattform für digitale Transformation. Centric Visual Innovation Platform (VIP) ist eine visuelle, vollständig digitale Sammlung von Boards für Touchgeräte wie iPad, iPhone und großformatige Monitore mit Touchscreen. Centric VIP ändert die Art, wie Entscheidungen getroffen werden und sorgt für eine Automatisierung der Umsetzung. Auf diese Weise kann das Time-to-Market beschleunigt werden und erfolgen, ehe der Trend abflaut. Das Flaggschiff des Unternehmens, die Plattform Centric 8 für das Product-Lifecycle-Management (PLM), bietet professionelle Funktionen für Warendisposition, Produktentwicklung, Sourcing, Unternehmensplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Speziell für kleine Unternehmen eignen sich die um PLM erweiterten Centric-SMB-Pakete, einschließlich innovativer Technologien und wichtiger Erkenntnisse aus der Branche.



Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award in Retail, Fashion and Apparel PLM im Jahr 2016 und der Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012. Red Herring hat Centric 2013, 2015 und 2016 in seine Liste der Global-Top-100 aufgenommen.



Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software. Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.



Copyright 2018, Centric Software Inc. Alle Rechte vorbehalten.



OTS: Centric Software newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122902 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122902.rss2



Pressekontakt: Centric Software Nord- Süd- und Mittelamerika: Jennifer Forsythe jforsythe@centricsoftware.com



Europa: Kristen Salaun Batby ksalaun-batby@centricsoftware.com +33-(0)6-87-88-23-22



Asien: Lily Dong lily.dong@centricsoftware.com