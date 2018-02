Aktionäre von Ballard Power haben in diesem Jahr bisher Nerven wie Drahtseile gebraucht. Eine Short-Attacke führte zunächst zu einem massiven Kurseinbruch. Mit dem Dementi des Managements und einem angekündigten Rekordumsatz für 2017 startete die Aktie dann eine kräftige Gegenbewegung. Heute legen die Papiere erneut zweistellig zu. Der Grund: In Shanghai gewinnt das Brennstoffzellen-Thema kräftig an Bedeutung - und Ballard Power mischt mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...