IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd.: Maple Gold aktualisiert Ressourcenschätzung für Douay, erhöht enthaltene Anzahl der Unzen und stuft über 450.000 Unzen in die Ressourcenkategorie angezeigt

Maple Gold aktualisiert Ressourcenschätzung für Douay, erhöht enthaltene Anzahl der Unzen und stuft über 450.000 Unzen in die Ressourcenkategorie angezeigt

14. Februar 2018 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. (Maple Gold oder das Unternehmen) (TSX-V: MGM; OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298165) meldet eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (die aktualisiere Schätzung) für das unternehmenseigene Goldprojekt Douay (Douay). Die aktualisierte Schätzung wurde von Micon International Limited (Micon) angefertigt. Die aktualisierte Schätzung umfasst zusätzliche Bohrungen und Analysenergebnisse aus Arbeiten, die im Laufe des Jahres 2017 durchgeführt wurden (siehe Pressemitteilung vom 25. Januar 2018) sowie aktualisierte Blockgittermodelle, modifizierte Suchellipsen und modifizierte geologische Interpretationen. Dies alles zielte auf ein verfeinertes und stärker eingeschränktes Modell.

Die aktuelle Schätzung stufte erfolgreich einen signifikanten Teil der geschlussfolgerten Ressourcen in die Ressourcenkategorie angezeigt hoch, die in der Schätzung von Micon im Jahr 2017 fehlten. Die Mineralressourcen auf Douay werden jetzt auf 9.383.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 1,59 g/t Au (für 0,48 Millionen Unzen) in der Kategorie angezeigt geschätzt zuzüglich 84.152.000 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 1,02 g/t Au (für 2,76 Millionen Unzen) in der Kategorie geschlussfolgert. Dafür wurde ein Cut-off-Gehalt von 0,45 g/t (aktualisierter Basisfall) verwendet, wie unten hervorgehoben:

Tabelle 1: Zusammenfassung der auf Tagebaugrube beschränkten angezeigten und geschlussfolgerten Ressource (Basisfall) des Goldprojekts Douay

CUT-OFF-GEHALT KATEGORIE TONNEN GOLDGEHALT (GENTHALTENES

(G/T /T) GOLD AU) (UNZEN) 0.45 INDICATED9,383,000 1.59 479,000

INFERRED 84,152,0001.02 2,759,000 *siehe Tabelle 2 für zusätzliche Cut-off-Gehalte und siehe weitere Anmerkungen im Anhang dieser Pressemitteilung.

Bei einem Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Au (gleich wie bei Micon 2017) zeigt die aktualisierte Ressourcenschätzung 2018 einen zunehmenden durchschnittlichen Gehalt der geschlussfolgerten Ressourcen (1,09 gegenüber 1,05 g/t Au), ein gestiegenes Vertrauensniveau (Zuwachs von 467.000 enthaltenen Unzen in der Kategorie angezeigt) und eine Zunahme der enthaltenen Unzen verglichen mit der früheren Schätzung (siehe Tabelle 2 unten). Ein Cut-off-Gehalt von 0,45 g/t Au ist jedoch zurzeit der Ansicht nach der optimalste Cut-off-Gehalt für aktuell in Erwägung gezogene konzeptionelle Tagebauszenarien und wurde folglich als der Basisfall für die aktualisierte Schätzung ausgewählt. Das Unternehmen wird die Untersuchung verschiedener Szenarien als Teil des laufenden Bewertungsprozesses fortsetzen, da neue Daten hinzugefügt und geologische sowie wirtschaftliche Modelle aktualisiert werden.

Die angezeigten Ressourcen befinden sich in der dichter abgebohrten Douay West Zone (3.693.000 Tonnen mit 2,47 g/t Au, 294.000 Unzen) und es gibt vier dieser Bereiche innerhalb der Porphyry Zone (5.690.000 Tonnen mit 1,01 g/t Au, 185.000 Unzen). Die angezeigten und geschlussfolgerten Ressourcen zu unterschiedlichen Cut-off-Gehalten werden in Tabelle 2 unten zusammengefasst.

Maple Golds President und CEO, Matthew Hornor, sagte: Wir freuen uns, die Winterbohrsaison mit einer aktualisierten Ressourcenbasis zu beginnen, die die frühere Schätzung auf mehrere Arten verbessert einschließlich einer wesentlichen Zunahme der Anzahl enthaltener Unzen und der Hochstufung eines Teils der früher berichteten geschlussfolgerten Ressourcen in die Ressourcenkategorie angezeigt mit über 450.000 Unzen. Wir erwarten in Kürze die Ankunft weiterer Bohrgeräte vor Ort und freuen uns darauf, weitere Infill-, Step-out- und neue Entdeckungsziele in diesem Winter zu überprüfen.

Tabelle 2: Zusammenfassung der auf Tagebaugrube beschränkten angezeigten und geschlussfolgerten Ressource (unterschiedliche Cut-off-Gehalte) des Goldprojekts Douay

CUT-OFF-GEHALT KATEGORIE TONNEN GOLDGEHALT ENTHALTENES

(G/T (G/T) GOLD AU) (UNZEN) 0.50* INDICATED 8,615,000 1.69 467,000

INFERRED 74,286,000 1.09 2,610,000 0.45** INDICATED 9,383,000 1.59 479,000 INFERRED 84,152,000 1.02 2,759,000 0.40 INDICATED 10,162,000 1.50 489,000 INFERRED 95,388,000 0.95 2,914,000 0.30 INDICATED 12,046,000 1.32 510,000

INFERRED 124,278,0000.81 3,235,000 *Für Vergleichszwecke: Die Schätzung von Micon im Jahr 2017 umfasste nur geschlussfolgerte Ressourcen von 83.327.000 Tonnen mit 1,05 g/t Au für 2.813.000 enthaltene Unzen unter Verwendung eines Cut-off-Gehalts von 0,50 g/t. **Basisfall. Siehe Anmerkungen im Anhang dieser Pressemitteilung. Die Modelländerungen, zusätzliche Bohrungen und Analysendaten sowie aktualisierte Interpretationen haben sich unterschiedlich auf die enthaltenen Unzen in jeder der Zonen auf Douay ausgewirkt. Eine Anzahl der Zonen scheint sich zu einem größeren einheitlichen System zu vereinigen und ein Teil der aktuellen und zukünftigen Bohrkampagnen des Unternehmens werden jene Ziele weiter testen, die diese These unterstützen. Abbildung 1 hebt die aktualisierten Ressourcenbereiche und konzeptionellen Tagebaugruben hervor. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42427/14022018_DE_Maple Gold Announces Updated Resource Estimate.001.png

Abbildung 1: Draufsicht auf Micon 2018 Ressourcenbereiche

Zu Vergleichszwecken bitte hier klicken, um den konzeptionellen Tagebauplan zu sehen, der in Micons Ressourcenschätzung im Jahr 2017 verwendet wurde.

Weitere Informationen über Annahmen, Parameter, Methoden und Risiken hinsichtlich der aktualisierten Schätzung werden in einem NI 43-101 konformen technischen Bericht enthalten sein, der von Maple Gold bei Sedar innerhalb von 45 Tagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung eingereicht wird.

Anmerkungen:

1. Mineralressourcen, die keine Mineralvorräte darstellen, haben keine wirtschaftliche Machbarkeit demonstriert. Micon glaubt nicht, dass die Mineralressourcenschätzung durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Besitzanspruchs-, Steuerfragen, soziopolitische Fragen, Marketingfragen oder andere relevante Aspekte wesentlich beeinflusst wird. 2. Die berichtete Quantität und der Gehalt schließen sowohl angezeigte als auch geschlussfolgerte Ressourcen für die Zonen Douay West und Porphyry sowie geschlussfolgerte Ressourcen für die restlichen Zonen der Lagerstätte ein. Die geschlussfolgerten Ressourcen in dieser Schätzung sind konzeptioneller Art und es gab nur unzureichende Explorationsdaten, diese Ressourcen als angezeigt zu definieren und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer Hochstufung dieser in die Mineralressourcenkategorie angezeigt führen werden. Es gibt zurzeit keine erkundeten Ressourcen für die Vererzungszonen des Projekts Douay. 3. Die Mineralressourcenschätzung wurde ohne Bezug auf Oberflächenrechte oder die Gegenwart einer darüberliegenden öffentlichen Infrastruktur angefertigt. 4. Summen könnten aufgrund von Rundungen abweichen. 5. Zum Zweck der Demonstration der Wirtschaftlichkeit wurde ein Goldpreis von US$1.400 pro Unze angenommen. 6. Die vererzten Höfe wurden in GEMS neu modelliert mit einem Cut-off von 0,3 g/t Au unter Annahme eines netzartigen Vererzungstyps mit einer bestimmten Einbeziehung von niedrig-haltigem Material für Modellierungszwecke. 7. Obwohl die Zonen Douay West und Porphyry unterstützende Variogramme liefern konnten, wurden alle Zonen innerhalb der gesamten Lagerstätte mittels des Inverse Distance Cubed-Verfahrens geschätzt. 8. Suchellipsen liegen zwischen 50m und 300m. Es wurden drei Durchgänge durchgeführt, um das Modell zu füllen. Die Suchellipsen wurden ebenfalls optimiert, um den netzartigen Charakter und die verschiedenen Richtungen und Fallrichtungen innerhalb der Vererzungszonen zu reflektieren. 9. Eine Blockgröße von 10m x 2m x 5m wurde verwendet. 10. Der Stichtag der Ressourcenschätzung ist der 9. Februar 2018.

Qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressmitteilung wurde von unter der Aufsicht von Fred Speidel, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Maple Gold geprüft und zusammengestellt. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde ebenfalls von Herrn William Lewis, B.Sc., P. Geo., von Micon, der von Maple Gold unabhängig und für die aktualisierte auf die Tagebaugrube beschränkte Mineralressourcenschätzung verantwortlich ist, ebenfalls geprüft und genehmigt. Beide Personen sind gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierte Person.

Über Micon International Limited

Micon International Limited (Micon), Berater für die Mineralbranche, ist eine unabhängige Firma führender Geologie-, Bergbau-, Metallurgie- und Umweltberater. Die Firma operiert von ihren integrierten Büros in Toronto und Vacouver, Kanada sowie Norwich und Cornwall, Vereinigtes Königreich, aus. Die Experten von Micon besitzen große Erfahrung in der Bergbaubranche sowohl mit Bergbauunternehmen als auch führenden Beratungsunternehmen.

Über Maple Gold:

Maple Gold ist ein gut finanziertes Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung eines ausgedehnten Goldprojekts in einer der weltweit besten Bergbaurechtssprechungen konzentriert. Das unternehmenseigene Goldprojekt Douay umfasst eine Gesamtfläche von 370 km² und liegt in der Deformationszone Casa Berardi, die sich im ertragreichen Grünsteingürtel Abitibi im Norden der kanadischen Provinz Quebec befindet. Für dieses Projekt wurde bereits eine Goldressource ermittelt und die Vererzung ist in mehreren Richtungen nach wie vor offen. Innerhalb dieses produktiven Bergbaubezirks gibt es hervorragende Infrastruktureinrichtungen und mehrere große aktive Bergwerke. Maple Gold hat eine signifikante Bohrkampagne im Laufen um die bekannten Ressourcengebiete zu erweitern und neu entdeckte Ziele innerhalb der Liegenschaft des Unternehmens zu überprüfen, die sich über eine Streichlänge von 55 km entlang der Deformationszone Casa Berardi ersteckt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com.

FÜR MAPLE GOLD MINES LTD.

Matthew Hornor

B. Matthew Hornor, President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Mr. Joness Lang VP, Corporate Development Office: +1 416.306.8124 Email: jlang@maplegoldmines.com In Europe: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER PRESSEMELDUNG.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Vermutungen, Unsicherheiten und der nach bestem Wissen der Unternehmensführung erfolgten Einschätzung der zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse könnten sich erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens unterscheiden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen im Hinblick auf die Meinungen und Ansichten des Unternehmens; die finanzielle Lage; die Geschäftsstrategie; die Pläne für Bohrungen und Datenneuerhebungen; die Charakterisierung einer Goldvererzung; Geomodelle; die Einbindung von Datenmaterial; die Bestimmung hochwertiger Ziele für die Erweiterung abgeleiteter Ressourcen; die Untersuchung von Zielzonen; die Wertschöpfungsziele des Unternehmens; Bohrprogramme; sowie Pläne und Ziele der Unternehmensführung im Hinblick auf zukünftige Konzessionsgebiete und Betriebsstätten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Begriffe wie erwarten, werden, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt der Äußerung solcher Aussagen für angemessen hält, oder die in bestimmten Fällen auch auf der fachlichen Meinung von Dritten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Eine genauere Beschreibung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnten Ergebnissen unterscheiden, finden Sie in den von Maple Gold Mines bei der kanadischen Wertpapierregulierungsbehörde eingereichten Unterlagen, die auf der Webseite www.sedar.com bzw. auf der Webseite des Unternehmens (www.maplegoldmines.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung aufwww.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42427 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42427&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA56512 71077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA5651271077

AXC0207 2018-02-14/17:16