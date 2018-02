Der Wiener Rentenmarkt hat am Mittwoch im Späthandel tiefer tendiert. Die Veröffentlichung aktueller US-Inflationsdaten sorgte international für ein Abrutschen der Anleihenkurse. Der Preisauftrieb in den USA ist stärker als erwartet und schürt Spekulationen auf eine aggressivere Zinspolitik.Die an den Finanzmärkten viel ...

