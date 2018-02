Tagesausblick für 15.2.: DAX - Bullen zeigen sich! Airbus, Aixtron und Nestlé im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Wie erwartet haben die Inflationsdaten aus den USA heute für deutliche Schwankungen an den Aktienmärkten gesorgt. Schließlich fiel die Teuerungsrate mit einem Plus von 2.1 Prozent höher aus als von vielen Experten erwartet und schürte die Angst vor deutlichen Zinserhöhungen. Kurze Zeit später war die Angst jedoch wieder verflogen, denn die Anleiherenditen bewegten sich kaum von der Stelle. So schoben sich die Indizes in Richtung Tageshoch. Dabei demonstrierte der DAX gegenüber vielen anderen europäischen Aktienbarometern wieder relative Stärke. Der Volatilitätsindex des DAX, der VDAX new war zudem weiter auf dem Rückzug. Derweil stabilisierte sich der Ölpreis bei rund 63 US-Dollar und Edelmetalle wie Gold und Silber setzten die Erholung der vergangenen beiden Handelstage weiter fort.

Morgen stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus den USA im Kalender. Zudem berichten Airbus und Nestlé.

Unternehmen im Fokus

Zu den auffälligsten Titeln im DAX zählten die Commerzbank und ProSiebenSat.1 sowie die beiden Versorger E.On und RWE. Bei den Nebenwerten profitierte Aixtron von guten Zahlen des US-Rivalen Veeco, Bilfinger von guten Auftragszahlen und Siltronic von positiven Analystenkommentaren. In den USA konnte Barrick Gold überdurchschnittliche Gewinne verbuchen.

Morgen werden unter anderem Air Liquid, Airbus, Nestlé und RIB Software Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal melden. Zudem wird der europäische Automobilverband ACEA morgen Zahlen zu den Pkw-Zulassungen veröffentlichen. Die Daten könnten die Aktien von BMW, Daimler und VW (Vz.) bewegen.

Wichtige Termine

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 10. Februar

USA - Industrieindex Philly Fed, Februar

USA - Industrieproduktion, Januar

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.360/12.500/12.560/12.640/12.750 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.500/11.900/12.000/12.185 Punkte

Der DAX zeigte sich heute wieder äußerst volatil und sank zeitweise auf 12.100 Punkte. Bis Handelsschluss verbesserte sich der Index jedoch bis zum Wochenhoch von 12.360 Punkten. Gelingt der Ausbruch über diese Barriere hat der Index aus technischer Sicht Luft bis 12.560/12.640 Punkte. Solange der Widerstand nicht überwunden ist, ist mit Rücksetzern bis 12.185 Punkte gerechnet werden.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 17.01.2018 - 14.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.02.2013 - 14.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HU91E1 9,10 11.200 15.200 15.03.2018 DAX HW71G5 5,76 12.000 16.600 15.03.2018 DAX HW2M9Z 7,93 11.600 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.02.2017; 17:30 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

