Hannover (ots) - Die Lebensdauer eines iPhone-Akkus ist kürzer als dem Nutzer lieb ist. Apple reagierte darauf mit günstigeren Preisen für einen Akkutausch. Dahinter verbergen sich jedoch teils zusätzliche Kosten für weitere Reparaturen und lange Wartezeiten. Was heißt das für Apple-Kunden und welche Alternativen bietet der freie Reparaturmarkt?



Einen Akkutausch über Apple bekommen iPhone-Nutzer bis Ende des Jahres für 29 Euro statt 89 Euro, sofern der Akku weniger als 80 Prozent der ursprünglichen Ladekapazität aufweist. Damit reagiert Apple auf die Kritik vieler Nutzer. Doch iPhone-Besitzer beschweren sich bei dem Angebot über zusätzliche Kosten, die bei dem Akkutausch anfallen, manchmal mehrere Hundert Euro. Ein kleiner Riss im Display führt oft dazu, dass Apple dies zusätzlich reparieren will - in Absprache mit dem Nutzer. Nimmt dieser die kostenpflichtige Zusatzleistung nicht in Anspruch, wird auch sein Akku nicht getauscht.



Der neue Akkutausch-Service wird Besitzern eines iPhones der sechsten und siebten Generation angeboten. Ist ein Akku innerhalb des ersten Jahres defekt, wird dies über die Garantie-Leistung von Apple abgedeckt.



Das kostet der Akkutausch über freie Werkstätten



Neben dem Reparatur-Service von Apple finden sich zahlreiche unabhängige Handywerkstätten auf dem Markt. Wer die Übersicht behalten möchte, kann auf Reparatur-Marktplätze für Smartphones wie Clickrepair zurückgreifen. Hier können Nutzer Preise von über 500 Handywerkstätten vergleichen. Ein Akkutausch beim iPhone 6 kostet über das Reparatur-Portal im Durchschnitt 52 Euro - für Sparfüchse ist er sogar schon für 29 Euro zu haben. Für die neueren Modelle ist der Tausch des Akkus durchschnittlich noch etwas teurer, beginnen bei einem iPhone 7 jedoch schon bei 35 Euro - nur sechs Euro mehr als direkt bei Apple.



"Das Angebot von Apple wird aller Voraussicht nach dazu führen, dass der Andrang in den hauseigenen Werkstätten steigt - somit natürlich auch die Wartezeit für den Kunden. Für Nutzer, die nicht lange auf ihr iPhone verzichten wollen, bietet der freie Markt eine gute Alternative", sagt Marco Brandt, Geschäftsführer von Clickrepair.



