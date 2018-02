Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Warimpex +1,37% auf 1,48, davor 4 Tage im Minus (-4,89% Verlust von 1,54 auf 1,46), CA Immo +0,6% auf 23,3, davor 4 Tage im Minus (-4,06% Verlust von 24,14 auf 23,16), Goldbarren (1000g, philoro) -0,03% auf 34894, davor 3 Tage im Plus (0,63% Zuwachs von 34685 auf 34903), Gold Känguru 1/1 -0,03% auf 1107,4, davor 3 Tage im Plus (0,64% Zuwachs von 1100,7 auf 1107,7), Silber Philharmoniker 1/1 -0,38% auf 18,34, davor 3 Tage im Plus (1,15% Zuwachs von 18,2 auf 18,41), Goldbarren (100g, philoro) -0,03% auf 3513, davor 3 Tage im Plus (0,63% Zuwachs von 3492 auf 3514), Gold Krugerrand 1/1 -0,02% auf 1112,8, davor 3 Tage im Plus (0,63% Zuwachs von 1106 auf 1113), Gold Maple Leaf 1/1 -0,03% auf 1108,4, davor 3 Tage im Plus (0,64% Zuwachs von 1101,7 auf...

