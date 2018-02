TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat einen neuen Chef für seine Hubschrauber-Sparte gefunden: Mit Wirkung zum 1. April werde Bruno Even neuer Leiter von Airbus Helicopters, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Even war zuletzt Chef des Bereichs Hubschrauber-Triebwerke beim Luftfahrtkonzern Safran . Bei Airbus Helicopters ersetzt er Guillaume Faury, der zum Chef des wichtigen Verkehrsflugzeug-Geschäfts von Airbus berufen wurde./edh/he

