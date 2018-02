Die DZ Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27,40 Euro belassen. Nach einem soliden Start in das neue Geschäftsjahr habe der Industriekonzern seine ursprünglichen Ziele bestätigt, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der positiven Konjunkturlage, des laufenden Konzernumbaus, verbesserter Perspektiven im Stahlgeschäft und einer aussichtsreichen Projektpipeline im Anlagenbau bleibe er bei seiner Kaufempfehlung./tih/edh Datum der Analyse: 14.02.2018

ISIN: DE0007500001