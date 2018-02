Liebe Trader,

Schauen wir uns den übergeordneten Kursverlauf an, befindet sich der weltgrößte Baumaschinenhersteller Caterpillar seit Anfang 2016 in einem klaren Aufwärtstrendkanal. Dieser konnte Ende Juli 2017 zur Oberseite durchbrochen werden, wodurch sich der Anstieg bis Anfang 2018 sogar noch beschleunigt hat und ein frisches Jahreshoch bei 173,24 US-Dollar hervorgebracht hat. Anschließend folgte ein kurzer und heftiger Abverkauf auf das Unterstützungsniveau von grob 143,00 US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass Händler in diesem Bereich einen aussagekräftigen Doppelboden etablieren konnten. In der Charttechnik beschreibt man den Doppelboden als eine häufig auftretende Umkehrformation am Ende eines Abwärtstrends, das nun wieder für steigende Kursnotierungen spricht.

Nach aktuellen Nachrichten hat US-Präsident Donald Trump nun seine Infrastrukturpläne konkretisiert. Ein 1,5 Billionen US-Dollar schwerer Plan zur Modernisierung der amerikanischen Infrastruktur wurde kürzlich vorgelegt, risikofreudige Investoren können daher auf weiter steigende Kurse bei Caterpillar setzen.

Long-Chance:

Wertpapiere von Caterpillar konnten sich am Mittwoch über den kürzlich aufgestellten Abwärtstrend hinwegsetzen und steuern nun geradewegs auf seine aktuellen Jahreshochs zu, also auf die Marke bei 173,24 US-Dollar. Bis dahin kann an einem Lauf über entsprechende Long-Positionen partizipiert werden, ob aber Caterpillar tatsächlich auf neue Verlaufshochs zulegt, wird sich erst noch an den Jahreshochs zeigen müssen. Eine Verlustbegrenzung ist kurz unter der Marke von grob 150,00 US-Dollar. Sollte der Wert hingegen einen signifikanten Dämpfer erleiden und unter das Niveau von 142,50 US-Dollar abrutschen, müssen Investoren mit Abgaben in der Caterpillar-Aktie bis auf ein Niveau von zu 133,81 US-Dollar.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 156,29 US-Dollar

Kursziel: 172,00 / 173,24 US-Dollar

Stopp: < 150,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,30 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Caterpillar Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Er-stellung der Analyse 156,29 US-Dollar; 19:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

