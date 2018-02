NEW YORK (dpa-AFX) - Ein besser als erwartetes viertes Quartal hat den Aktien der Fossil Group am Mittwoch schlagartig neues Leben eingehaucht. Die Papiere des Uhren- und Taschenherstellers gingen in New York mit einem Kurssprung von 75 Prozent auf 15,64 US-Dollar regelrecht durch die Decke. Ihre seit Mai 2017 erlittenen Verluste holten sie so mit einem Schlag wieder auf.

Grund dafür waren überraschend hohe Umsätze im wichtigen Weihnachtsquartal, unter anderem angetrieben durch neu eingeführte Armbanduhren, die als Ergänzung für Smartphones gedacht sind. Am Markt wurde der plötzliche Kurssprung aber auch damit begründet, dass eine außerordentlich große Anzahl an Spekulanten auf weiter fallende Kurse gesetzt hätten und ihre Positionen nun schlagartig durch Eindeckungen auflösen mussten.

Die Umsätze von Fossil im vierten Quartal waren mit Hilfe der sogenannten "Smartwatches" und wegen anziehender Nachfrage im Onlinehandel um 2 Prozent gestiegen, während Analysten im Schnitt mit einem Rückgang um 6 Prozent gerechnet hatten. Konzernchef Kosta Kartsotis sieht sein Unternehmen nun stabilisiert und auf einem soliden Weg für die Zukunft. "Wir erwarten, dass wir fortan ein kleineres, aber profitableres Unternehmen sein werden", sagte der Unternehmenslenker.

Die leidgeplagten Aktionäre sehen nun offenbar Licht am Ende des Tunnels, wie der kräftige - und für Quartalszahlen eher untypische - Kurssprung zeigt. Am Vortag waren die Aktien noch zu Preisen von etwa 9 Dollar zu haben gewesen. Davor befanden sie sich seit Jahren auf Talfahrt. Vor drei Jahren wurden sie zeitweise noch jenseits der 110 Dollar-Marke gehandelt, dann aber ging es stetig bergab bis auf ein im November erreichtes Tief seit der Jahrtausendwende bei 5,50 Dollar./tih/he

