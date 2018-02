Köln/Trier (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im Zuge der gestrigen Preisverleihung in der Rheinterasse Düsseldorf haben insgesamt 179 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Auszeichnung zum "Top Employer 2018" erhalten.



Für eine exzellente Mitarbeiterorientierung sowie die kontinuierliche Optimierung des Arbeitsumfeldes wurde JTI Germany zum bereits fünften Mal in Folge als "Top Employer" ausgezeichnet. Branchenübergreifend steht JTI auf Platz 3 von bundesweit knapp 150 zertifizierten Firmen und gehört damit zu den attraktivsten Arbeitgebern in Deutschland.



"Bei JTI legen wir größten Wert auf die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten unserer Mitarbeiter. So schaffen wir Arbeitsbedingungen, in denen unsere Leute sich entwickeln und wachsen können - etwas, das bei JTI als Investition in die Zukunft oberste Priorität besitzt", erklärt Patrick Cillien, Abteilungsleiter Personal. "Wir sind sehr stolz darauf, dass dieses Vorgehen auch 2018 wieder mit der Auszeichnung 'Top Employer' anerkannt wurde."



Außerdem wurde JTI erneut zum "Top Employer Europe" - ein Siegel, mit dem Firmen nur dann ausgezeichnet werden, wenn sie in mindestens fünf europäischen Ländern als "Top Employer" zertifiziert wurden. Insgesamt erhielten 52 JTI Ländergesellschaften in Europa, Nordamerika, Afrika, im Nahen Osten und im Asiatisch-Pazifischen Raum das begehrte Prädikat "Top Employer". Zusätzlich gehört das Unternehmen zu den neun Organisationen, die 2017 auch als "Global Top Employer" zertifiziert wurden.



Seit 2003 zeichnet das Top Employers Institute nach Auswertung seiner international durchgeführten Studie jedes Jahr weltweit führende Arbeitgeber aus. Die Zertifizierung "Top Employer" erhalten dabei die Unternehmen, die ihren Mitarbeitern höchste Standards - etwa bei Talentförderung, Entwicklungsmöglichkeiten oder kontinuierlicher Optimierung des Arbeitsumfeldes - bieten. Kurzum: Zukunftsorientierte Unternehmen mit hervorragenden Arbeitsbedingungen.



OTS: JTI Germany GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112521 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112521.rss2



Pressekontakt: Pressestelle Deutschland c/o Vivian Langer T: 0221 1646 2113 F: 0221 1646 2711 Pressestelle.Deutschland@jti.com