Liebe Leser,

Evonik ist derzeit einer der spannenderen Werte an den Aktienmärkten. Auch am Dienstag zeigte sich, dass eine Entscheidung über den kurz- bis mittelfristigen Verlauf des Wertes aussteht. Denn die Aktie durchkreuzte eine wichtige Untergrenze. Allerdings ist der Verlust nicht so groß, als dass diese Marke nicht sofort wieder erobert werden könnte. Im Einzelnen: Der Wert ist am Dienstag auf weniger als 30 Euro gerutscht. Dies ist im übergeordneten Trend nach Auffassung charttechnischer ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...