adesso hat zu Beginn des Jahres mit einer bezeichnenden Pressemitteilung aufhorchen lassen. So wurde bekannt gegeben, dass kurz nach Jahresbeginn der 3.000 Mitarbeiter eingestellt wurde. Zum Vergleich: zum 31.12.2016 lag die Zahl der Mitarbeiter bei 2.382. Aufgrund weiterer Mitarbeitereinstellungen dürfte die Zahl der Mitarbeiter zum Ende des vergangenen Jahres damit knapp über 2.900 betragen haben. Bezogen auf die Zahl der Vollzeitstellen ist damit in etwa ein Wert von 2.800 zu erwarten, wie es auf Anfrage beim Unternehmen heißt. Das interessante ist, dass adesso auch für 2018 ein Mitarbeiterwachstum in dieser Größenordnung anstrebt, sodass für das aktuelle Geschäftsjahr ebenso ein starkes organisches Wachstum resultieren dürfte.



