Freiburg (ots) - Angesichts der abschreckenden Preisniveaus und des geringen Eigenkapitals vieler junger Familien wird sich die Zusatznachfrage wegen des Baukindergeldes in engen Grenzen halten. Die jungen Väter und Mütter müssen auch mit reichen Kapitalanlegern konkurrieren. Werden mehr Wohnungen gesucht als angeboten, treibt die Zusatzsubvention allenfalls die Preise noch weiter in die Höhe. http://mehr.bz/khs38l



