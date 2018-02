Spektrumanalyselösung mit maschinellem Lernen erkennt bisher nicht feststellbare HF-Störungen und führt zu Kapazitäts- und Qualitätsverbesserungen

Spectrum Effect, ein Pionier bei HF-Spektrumanalysen, gab heute einen erfolgreichen Meilenstein beim Test ihrer Spectrum-NET-Lösung mit maschinellem Lernen bei Elisa Estonia bekannt.

Spectrum-NET erkennt, beschreibt, lokalisiert und bewertet die Wirkung externer und ungewollter interner HF-Störungen in Mobilfunknetzen. Spectrum-NET arbeitet in LTE- und UMTS-Netzwerken mit mehreren Anbietern durchgehend und ohne Dienstunterbrechung oder Abhängigkeit von externen Prüfungen.

"Der erfolgreiche Test analysierte mittels Spectrum-NET Elisas Mobilfunknetz und deckte zahlreiche Fälle externer und ungewollter interner HF-Störungen auf, einschließlich bisher nicht feststellbarer Störung durch passive Intermodulation (PIM)", erklärte Kristo Kork, Head of Radio Access Networks and Infrastructure bei Elisa. "Die Beseitigung externer Störungen in unseren Netzwerken erlaubt Elisa, den ganzen Wert unseres Spektrums zu erschließen und weiterhin unser Versprechen zu erfüllen, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen."

"Elisa ist ein sehr innovativer Betreiber und es war eine großartige Erfahrung mit ihrem Team zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns in diesem Test außergewöhnliche Ergebnisse erzielt zu haben und wir sind nun bestrebt mit der umfassenden, weltweiten Einführung von Spectrum-NET später dieses Jahr Mobilfunkbetreibern messbare Vorteile zu bieten", kommentierte Frank J. DeJoy, CEO von Spectrum Effect.

Spectrum Effect wird Spectrum-NET und ausgewählte Testergebnisse am Stand 7I80 beim Mobile World Congress in Barcelona vorzeigen.

Über Spectrum Effect

Spectrum Effect wurde von langjährigen Vertretern der Mobilfunkbranche, die für SON Leader Eden Rock Communications verantwortlich sind, gegründet. Spectrum Effect war wegbereitend bei der Anwendung neuer Algorithmen des maschinellen Lernens für Daten aus Mobilfunknetzen, die entwickelt wurden, um HF-Störungen zu erkennen, zu beschreiben und zu lokalisieren. Spectrum-NET, Spectrum Effects bahnbrechende Analyselösung, ist durch über 10 erteilte Patente und zahlreiche laufende Anträge geschützt und ermöglicht Betreibern auf der ganzen Welt ihre beträchtlichen Investitionen in lizensierte Spektren abzusichern. Spectrum Effect hat ein F&E-Team von Weltrang zusammengestellt und einen überzeugenden Entwicklungsplan für zusätzliche Anwendungsfälle mit hohem Wert bei UMTS, LTE, und 5G erstellt, der auf ihrer revolutionären Lösung aufbaut. www.spectrumeffect.com.

Über Elisa

Elisa ist ein Telekommunikations-, ICT- und Online-Dienste-Unternehmen, das hauptsächlich in Finnland und Estland geschäftstätig ist. Elisa verfügt über 6,2 Millionen Abonnements von Endkunden, Unternehmen und öffentlichen Verwaltungsstellen. Wir bieten ökologisch nachhaltige Dienstleistungen für Kommunikation und Unterhaltung sowie Werkzeuge für Unternehmen, um ihr Geschäft zu digitalisieren und die Produktivität zu steigen. Als Marktführer ist Elisa auch ein Wegbereiter für neue Netzwerktechnologien und Innovationen, wie etwa 5G. Die Zusammenarbeit mit Vodafone und Telenor, unter anderen, ermöglicht weltweit konkurrenzfähige Dienstleistungen. Elisa ist am Nasdaq Helsinki Large Cap notiert und hat ungefähr 190.000 Aktionäre. Der Umsatz von Elisa betrug 2017 1,787 Milliarden Euro und das Unternehmen beschäftigte 4.700 Mitarbeiter. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.elisa.fi oder folgen Sie uns auf Facebook (@elisasuomi) und Twitter (@ElisaOyj).

