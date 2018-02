Polyphor AG: Polyphor schliesst weltweites exklusives Lizenzabkommen mit Santhera ab, um POL6014 zur Behandlung von Mukoviszidose und anderen Lungenerkrankungen zu entwickeln und zu vermarkten

15.02.2018 / 07:10

Allschwil, 15. Februar 2018

Polyphor erhält CHF 6,5 Mio. im Voraus und hat Anspruch auf weitere CHF 121 Mio. an zukünftigen Meilensteinzahlungen plus Lizenzgebühren im zweistelligen Prozentbereich

Polyphor gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine exklusive, globale Lizenzvereinbarung mit Santhera Pharmaceuticals zur weiteren Entwicklung und Vermarktung des inhalierbaren Neutrophile-Elastase-Inhibitors POL6014 bei Mukoviszidose (Cystische Fibrose - CF) und anderen neutrophilen Lungenerkrankungen abgeschlossen hat. POL6014 stammt aus Polyphors firmeneigener Makrozyklen-Plattform und wurde mit Unterstützung der Cystic Fibrosis Foundation Therapeutics Inc. weiterentwickelt. POL6014 hat bereits erfolgreich eine Phase-Ib-Studie bei Menschen mit CF abgeschlossen, in der sowohl die Sicherheit, das günstige pharmakokinetische Profil und die starke Elastase-Hemmung als auch die bisherigen Daten aus präklinischen Studien einschliesslich Tiermodellen bestätigt wurden.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Polyphor eine Vorauszahlung in Höhe von CHF 6,5 Mio. in Form von Santhera-Aktien erhält. Dazu kommen potenzielle Meilensteinzahlungen von insgesamt CHF 121 Mio., wenn alle festgelegten klinischen, regulatorischen und kommerziellen Meilensteine für die erste Indikation erreicht werden, sowie gestaffelte, zweistellige Lizenzgebühren für die erzielten Verkäufe. Santhera wird die weltweiten Exklusivrechte für die Entwicklung und Vermarktung von POL6014 besitzen und die volle Verantwortung für die Entwicklung innerhalb der vereinbarten Fristen übernehmen. Sollten andere Indikationen erfolgreich entwickelt werden, hätte Polyphor Anspruch auf zusätzliche, nicht veröffentlichte Meilensteinzahlungen und zusätzliche Lizenzgebühren.

"Wir sind sehr erfreut, dieses Programm an Santhera zu lizenzieren, einem Spezialpharmaunternehmen, das sich mit einem starken und erfahrenen Team im Bereich seltener Krankheiten und Atemwegserkrankungen für die Entwicklung und Vermarktung von Orphan Drugs einsetzt", sagte Giacomo Di Nepi, Chief Executive Officer von Polyphor. "Es besteht ein hoher medizinischer Bedarf für die Behandlung von chronischen neutrophilen Lungenentzündungen."

"Diese Zusammenarbeit ist eine weitere Validierung der Fähigkeit unserer Makrozyklen-Plattform, hochwertige, innovative neue Wirkstoffkandidaten zu generieren. Unsere eigenen Anstrengungen können nun weiter darauf fokussiert werden, das Phase-III-Programm für unser neuartiges Antibiotikum Murepavadin voranzutreiben, ein erster Repräsentant einer neuen Wirkstoffklasse in der Phase III klinischen Entwicklung gegen gramnegative Bakterien seit Jahrzehnten. Darüber hinaus konzentrieren wir uns auf die Entwicklung unseres Immunonkologie-Programms Balixafortide und die Generierung weiterer neuartiger Antibiotika aus unserer OMPTA-Plattform".

Über POL6014 POL6014 ist ein hochwirksamer und selektiver Inhibitor der humanen neutrophilen Elastase (hNE). Es wird durch Inhalation über einen optimierten eFlow(R) Vernebler (PARI Pharma GmbH) verabreicht und erreicht nachweislich hohe Konzentrationen in der Lunge, während die systemische Belastung gering bleibt. Eine erste Phase-I-Studie mit gesunden Probanden und eine Sicherheits- und Verträglichkeitsstudie der Phase I mit einer aufsteigenden Einzeldosis (Single Ascending Dose, SAD) bei CF-Patienten wurden mit POL6014 erfolgreich abgeschlossen. Der Wirkstoff war gut verträglich und sicher, mit einem günstigen pharmakokinetischen Profil und einer starken Elastase-Hemmung, wie sie bereits in Tiermodellen gezeigt wurde. Darüber hinaus könnte POL6014 einen therapeutischen Nutzen für eine Reihe von neutrophilen Lungenerkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf aufweisen, wie z.B. nicht-cystische Fibrose Bronchiektasie, Alpha-1-Antitrypsin-Mangel oder primäre Ziliardyskinesie.

Über Polyphor Polyphor ist ein privates Schweizer Pharmaunternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten, das die OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics) entdeckt hat und entwickelt. Die OMPTA sind die erste neue Klasse von Antibiotika gegen gramnegative Bakterien, die in den letzten 50 Jahren die Phase III klinische Erprobung erreicht haben. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Murepavadin (POL7080), befindet sich in der Phase-III-Entwicklung gegen Pseudomonas aeruginosa - von der WHO als kritischer Erreger der Priorität 1 anerkannt. Polyphor entwickelt ausserdem einen Immun-Onkologiewirkstoff, Balixafortide (POL6326), der sich derzeit in Phase I/PoC für die Kombinationstherapie bei metastasierendem Brustkrebs befindet, sowie eine Pipeline weiterer präklinischer Antibiotika auf Basis der OMPTA-Plattform. Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel. Weitere Informationen unter www.polyphor.com

Für weitere Informationen: Helmut Kessmann Head of Business Development Polyphor Ltd. Tel: +41 61 567 17 33 Email: PR@polyphor.com Für Investoren: Kalina Scott Chief Financial Officer Polyphor Ltd. Tel: +41 61 567 16 67 Email: PR@polyphor.com

