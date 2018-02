Liebe Leser,

die Aktie von Medigene kam am Dienstag etwas zurück. Chartanalysten sahen darin allerdings kein großes Problem, da der Wert zuvor massiv geklettert war. Daher sei eine kleinere Kursschwäche eher als Einstiegsgelegenheit zu verstehen. Dies hat sich am Mittwoch erneut bestätigt, als die Aktie um mehr als 4 % nach oben schoss. Das Potenzial sei unverändert hoch, so die Meinung der Spezialisten. Die Aktie befindet sich in einer sehr starken Verfassung. Unterstützungen nach unten ... (Frank Holbaum)

