Liebe Leser,

die Bitcoin Group war zuletzt stark umstritten, so jedenfalls die Meinung von wirtschaftlichen und charttechnisch orientierten Analysten. Auch an dieser Stelle konnten Sie von den Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten lesen, die den Wert und generell Kryptowährungen umgeben. Dies alles bestätigte sich in diesen Tagen erneut. Denn die Aktie hat sich aus Sicht der Chartanalysten am Dienstag von ihrer schwachen Seite gezeigt und unterkreuzte eine wichtige Haltezone bei 45 Euro - ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...