FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

A4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.672 EUR

D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP.NEW DL -,001 0.721 EUR

TGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.162 EUR

UNI3 XFRA NL0000009355 UNILEVER CVA EO -,16 0.359 EUR

EUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-EURO STOXX50 EODIS 0.138 EUR

EUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.110 EUR

RNKA XFRA GB00B1L5QH97 RANK GRP LS-,1388888888 0.024 EUR

UNVB XFRA GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111 0.354 EUR

R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 0.381 EUR

ZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 1.499 EUR

WXIE XFRA DE000A1C2XN2 BERENB.EUROP.EQUITIES R 0.940 EUR

WXI8 XFRA DE000A1C5D21 BERENBERG EM EQUITY R 1.510 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.075 EUR

BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 0.081 EUR

CEC1 XFRA DE0007257537 CECONOMY AG VZO O.N. 0.320 EUR

CEC XFRA DE0007257503 CECONOMY AG ST O.N. 0.260 EUR

2R8 XFRA CA7677441056 RITCHIE BROTH.AUCTIONEERS 0.138 EUR

BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.373 EUR

F5J XFRA AU000000MIN4 MINERAL RES LTD 0.159 EUR

DMB XFRA GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSD. DL-,004 0.113 EUR

1H4 XFRA US42234Q1022 HEARTLAND FIN. USA DL 1 0.105 EUR

O3T XFRA US6740012017 OAKTREE CAPITAL GRP CL.A 0.639 EUR

NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.304 EUR

0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.284 EUR

1S2 XFRA CA83125J1049 SLEEP COUN.CANA.HLDG.INC. 0.106 EUR

G7W XFRA GB0003718474 GAMES WORKSHOP GRP LS-,05 0.393 EUR

1WR XFRA US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 0.348 EUR

IQQY XFRA IE00B1YZSC51 ISHSII-MSCI EUROPE EODIS 0.057 EUR

TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.259 EUR

PBE XFRA US7045511000 PEABODY ENERGY DL-,01 0.093 EUR

NN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.057 EUR

CE4 XFRA US16411W1080 CHEN.EN.P.H.RE.LTD LI.IN. 0.413 EUR

SDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.146 EUR

BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.073 EUR

1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.053 EUR