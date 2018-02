FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

U2IM XFRA DE0009848473 JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS 0.300 EUR

U2IP XFRA DE0009848424 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS 0.060 EUR

EZTJ XFRA DE0005317333 HANNOVERSCHEMAXINVEST 0.710 EUR

EZTG XFRA DE0005317325 HANNOVERSCHEMEDIUMINVEST 0.790 EUR

EZT7 XFRA DE0005317317 HANNOVERSCHEBASISINVEST 0.390 EUR

G4NC XFRA AT0000973029 H+A PRIME VALUES INC.A EO 1.700 EUR

G4NA XFRA AT0000803689 H+A PRIME VAL.GROWTH EO A 1.710 EUR

GEG XFRA US36162J1060 GEO GROUP INC. DL -,01 0.381 EUR

3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.170 EUR

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.567 EUR

UNIN XFRA US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 0.361 EUR

UNVA XFRA US9047677045 UNILEVER ADR/1 LS-,031111 0.361 EUR

MMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.102 EUR

NRT XFRA US8810052014 TERRA NITROGEN COM.UTS 1.645 EUR

6FE XFRA US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01 0.632 EUR

R6C1 XFRA US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2 0.762 EUR

R6C2 XFRA US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2 0.762 EUR

RETA XFRA US7587661098 REGAL ENTERTNMT A DL-,01 0.178 EUR

PBW XFRA US7244791007 PITNEY-BOWES INC. DL 1 0.152 EUR

PPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.365 EUR

NQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01 0.332 EUR

MNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.041 EUR

3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.308 EUR

LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.122 EUR

JEG XFRA US4698141078 JACOBS ENGINEERING DL 1 0.122 EUR

HS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.155 EUR

1JB XFRA US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP 0.049 EUR

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50 0.393 EUR

CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.405 EUR

CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 0.907 EUR

CSG XFRA US1258961002 CMS ENERGY CORP. DL-,01 0.290 EUR

C4F XFRA US1252691001 CF INDS HLDGS DL-,01 0.243 EUR

ZEGA XFRA US0463531089 ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR 0.770 EUR

A2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50 0.166 EUR

AIV XFRA US03748R1014 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.308 EUR