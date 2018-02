Wir freuen uns, Pyrolyx mit unserer Expertise als Marktführer im Bereich Anlagenbau zur Reifenherstellung zu unterstützen und die gesamte Anlage zu planen sowie als Generalunternehmer auszuführen", sagt Guido Veit, Business Unit Manager Plastics & Rubber Plants beim Zeppelin Konzern. Die Reifen-Recyclinganlage in Terre Haute soll rCB sowie Pyrolyseöl und Stahl produzieren. Dafür werden etwa vier Millionen Altreifen pro Jahr verwertet, die bisher deponiert oder verbrannt wurden. Dabei werden gegenüber einer herkömmlichen Carbon-Black-Produktion ca. 2,5 Tonnen CO2 pro Tonne rCB jährlich eingespart. "Unser Ziel ist es, im Geschäftsbereich Anlagenbau nicht nur Anlagen zur Reifenproduktion zu bauen, sondern diese Reifen am Ende ihrer Nutzungszeit auch einer sinnvollen Verwertung zuzuführen", sagt Axel Kiefer, Leiter der Strategischen Geschäftseinheit Anlagenbau. Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin, unterstreicht: "Nachhaltiges Wirtschaften ist fest in der Strategie des Zeppelin Konzerns verankert. Unsere Lösungen sollen entscheidend dazu beitragen, eins der weltweit größten Umweltprobleme zu beseitigen."

Innovatives Recyclingverfahren

Allein in Deutschland fallen jährlich rund 650.000 Tonnen Altreifen an. Diese werden auf Deponien abgelagert oder in Brennöfen der Zementindustrie verheizt. Damit werden kostbare Rohstoffe verschwendet. Der Zeppelin Konzern hat gemeinsam mit Pyrolyx ein Verfahren entwickelt, mit dem der Hauptbestandteil von Reifen, Carbon Black, aus Altreifen zurückgewonnen werden kann. Geschredderte Reifen werden dabei mittels Pyrolyse in Rohstoffe zerlegt und ein hochwertiges recovered Carbon Black (rCB) wird hergestellt. Damit wird der Verwertungskreislauf für Altreifen geschlossen und das zurückgewonnene rCB kann zur Produktion neuer Reifen verwendet werden. Neben dem Industrieruß rCB werden bei der Pyrolyx-Technologie auch Gas und Öl freigesetzt. Das gewonnene Gas kann als Energiequelle bei der Produktion eingesetzt werden und den größten Teil der für den Prozess notwendigen Energie liefern. Das Öl kann gereinigt und auf verschiedene weitere Methoden einer Verwertung zugeführt werden. Außerdem wird wertvoller Stahl aus den Reifen zurückgewonnen.

Interview mit Guido Veit, Business Unit Leiter Plastics & Rubber Plants Zeppelin Systems, Friedrichshafen Mein Traum ist die Reifenfabrik mit Zero Waste

KGK Mit dem Bau der Reifenrecycling-Anlage für Pyrolyx haben Sie ein sehr großes Projekt im Bau. Spatenstich war im September. Wie ist der aktuelle Stand? Guido Veit Trotz der winterlichen Witterungsverhältnisse in Terre Haute, USA sind wir voll im Zeitplan. Der gesamte Hallenbaukörper steht und "Start of Production" (SOP) wird, wie geplant im 1. Halbjahr 2019 sein. Die Anlage in den USA, die wir gemeinsam mit unserem Technologie-Partner der Pyrolyx dort bauen, wird nach der Inbetriebnahme ca. 4 Mio. Altreifen pro Jahr verwerten und daraus ca. 13.000 Tonnen recovered Carbon Black"(rCB) produzieren. Dieses Material wird zur Produktion neuer Reifen eingesetzt. Die Reifenrecycling-Anlage wird derzeit die größte dieser Art weltweit sein.

KGK Sie sind als Anlagenbauer in vielen Industrien unterwegs. Welchen Stellenwert hat die Gummi-Industrie bei Zeppelin? Guido Veit Zeppelin Systems hatte 2017 einen Umsatz von ca. 325 Mio. EUR. Unsere Strategie setzt auf Wachstum, Performance und Stabilität (GPS Strategie). ...

