Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 87 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Dem weltgrößten Brauereikonzern wehe in den Vereinigten Staaten weiter einiges an Gegenwind ins Gesicht und die Erholung in Brasilien sei bereits im Kurs eingepreist, schrieb Analystin Komal Dhillon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass der um Sondereffekte bereinigte Absatz im vergangenen Jahr stagnierte. Zudem dürfte der Wettbewerb unter den Bierbrauern im laufenden Jahr unter anderem wegen der stärkeren Aktivitäten von Heineken zunehmen./zb/stk Datum der Analyse: 15.02.2018

