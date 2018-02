IRW-PRESS: First Cobalt Corp.: First Cobalt wird an der Konferenz BMO Global Metals & Mining sowie an der PDAC teilnehmen

TORONTO, ONTARIO - 14. Februar 2018 - First Cobalt Corp. (TSX-V: FCC; OTCQB: FTSSF) (das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Unternehmensleitung zwei kommende Konferenzen besuchen wird.

BMO Capital Markets 2017 Global Metals & Mining Conference, Hollywood, Florida (26. Februar bis 1. März 2018)

President und CEO Trent Mell wird während der Konferenz für Einzelgespräche zur Verfügung stehen.

PDAC, Toronto, Ontario (4. Bis 7. März 2018)

Vice President, Exploration, Dr. Frank Santaguida wird an einer Diskussionsrunde mit dem Titel Opportunity Cobalt! (Gelegenheit Kobalt) als Teil des Northern Ontario Mining Showcase am Sonntag den 4. März um 15Uhr teilnehmen.

President und CEO Trent Mell wird während der Session Energy & Materials and Technologies 2 (Energiematerialien und Technologie 2) in Raum 803 am Montag den 5. März um 16Uhr einen Vortrag geben.

Vice President, Exploration, Dr. Frank Santaguida wird im Ontario Pavilion am Dienstag den 6. März um 15:30 Uhr einen Vortrag halten.

Vertreter des Unternehmens werden an Messestand 3229 in der Investors Exchange während der Konferenz zur Verfügung stehen.

Über First Cobalt

First Cobalt ist der größte Landbesitzer im Cobalt Camp in Ontario, Kanada. Das Unternehmen kontrolliert über 10.000 Hektar aussichtsreicher Landflächen und 50 historische Bergbaubetriebe sowie die einzige Kobaltraffinerie in Nordamerika, die für die Produktion von Batteriematerialien zugelassen ist. First Cobalt begann mit den Bohrungen im Cobalt Camp im Jahr 2017 und versucht den Unternehmenswert durch neue Entdeckungen und Wachstumsgelegenheiten zu steigern.

Im Auftrag von First Cobalt Corp.

Trent Mell President & Chief Executive Officer

