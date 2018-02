Biofrontera hat die am 29. Januar 2018 beschlossene Kapitalerhöhung im Volumen von sechs Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von 4,00 Euro je Aktie abgeschlossen. Im Zuge dieser Maßnahme sind 1,215 Millionen American Depositary Shares (ADS) platziert worden. Jeweils ein ADS verbrieft zwei Stammaktien der Gesellschaft. ADS wurden in den USA Anlegern unter dem Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Neuen Aktien zum Erwerb angeboten. Die ADS wurden am 14. Februar 2018 erstmals an der US-Börse Nasdaq notiert. Der Ausgabepreis lag in den USA umgerechnet bei 9,88 Dollar. Aus dem Handel gingen die Biofrontera-Aktien am Mittwoch mit 12,18 Dollar. Alle Stammaktien der Biofrontera AG werden sowohl an deutschen Börsen als auch als ADS an der NASDAQ uneingeschränkt handelbar sein, so das Unternehmen.

