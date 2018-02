Liebe Leser,

Infineon ist am Dienstag weiter zurückgefallen. Damit betritt die Aktie inzwischen unsicheres Terrain, wie Chartanalysten und technisch orientierte Analysten gleichermaßen feststellen. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich aus charttechnischer Sich in einem Aufwärtslauf. Dieser begann schon vor zwei Jahren, wurde nun allerdings deutlicher unterbrochen als je zuvor in dieser Phase. Dabei waren die Notierungen dienstags wieder auf dem Niveau vom Donnerstag vergangener Woche ... (Frank Holbaum)

