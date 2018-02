Automatisierung und "Industrie 4.0" - das sind gern und oft genutzte Trend-Schlagworte der vergangenen Jahre, die langsam, aber sicher Eingang in den Alltag finden. Doch Sie sollten dabei nicht unbedingt an Kühlschranke denken, die ganz von allein frische Milch oder Joghurts bestellen. Viel schneller und weit bedeutender sind derzeit die Entwicklungen bei der industriellen Anwendung. Denn dank Maschinenkommunikation können Prozesse effizienter, schneller und vor allem zu niedrigeren Kosten abgebildet werden.

Börsengang im Segment Scale

Optische Kontrollen spielen in der "Industrie 4.0" eine besondere Rolle. Sie kommen beispielweise bei Qualitätskontrollen zum Einsatz. In der Praxis gilt es Transportgewichte zu reduzieren, Fehler wie Risse zu erkennen oder die Festigkeit von Behältern zu überprüfen. Und damit sind wir auch schon bei Stemmer Imaging. Das Unternehmen aus Puchheim bei München bietet entsprechende Bildverarbeitungsprodukte samt Software und Dienstleistungen an. Nun wollen die Süddeutschen aufs Parkett und streben eine Notierung im Segment Scale der Deutschen Börse an. Die Zeichnungsfrist für die Anteile hat diese Woche begonnen: Es werden maximal 2,99 Mio. ...

