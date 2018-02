Weiter auf Erholung standen die Zeichen am gestrigen Handelstag in Europa, auch wenn zwischendurch erneut Zinsängste aufkamen. Eine stärker als erwartete Inflation in den USA liess die Börsen kurzfristig wieder abrutschen, aber unmittelbar darauf setzte schon wieder die Gegenbewegung ein und liess die Märkte mit klaren Zuwächsen schliessen. Alle Sektoren verzeichneten gestern ein Plus. Am stärksten waren wieder einmal die Minenwerte, die von steigenden Metallpreisen profitierten und mehr als 2,0% zulegen konnten. Besonders bemerkenswert war hier Randgold in London mit einem Kurssprung von 4,9%. Stark waren auch die Medienwerte, die ebenfalls rund 2,0% stärker schliessen konnten. Diese Branche profitierte von sich mehrenden Anzeichen für ein...

