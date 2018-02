Gemäß vorläufiger Zahlen musste der Online-Reifenhändlereinen Rückgang seines Ebitdas um ein Drittel auf 10 Mill. € hinnehmen. Die Prognose hatte dagegen bei 16 Mill. € gelegen. Die Ebitda-Marge ist von 2,5 % auf 1,5 % zurückgegangen. Bereits seit Ende November war klar, dass hinter der Gewinnprognose ein Fragezeichen steht. Tatsächlich konnten im Schlussquartal nicht wie in den Jahren zuvor die Preise erhöht werden. Darüber hinaus gab es Gegenwind von den relativ neuen Geschäftsfeldern Mobile Reifenmontage und Online-Gebrauchtwagenhandel in Frankreich sowie E-Food und Logistik. Aus fundamentaler Sicht ist zunächst kein Stabilisierungspotenzial zu erkennen. Wir bleiben also weiter Zuschauer!



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 7 vom 14.2.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info