DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung Francotyp-Postalia erhält Zulassung für die PostBase One in Frankreich 15.02.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Weiteres Wachstum in strategischem Markt geplant Kompliziertes Zulassungsverfahren schnellstmöglich absolviert

Berlin, 15. Februar 2018 - Die Francotyp-Postalia Holding AG (FP), Experte für sicheres Mail-Business und digitale Kommunikationsprozesse, erhielt für ihr Frankiersystem PostBase One jetzt auch die Zulassung der französischen Post. Frankreich ist mit knapp 200.000 installierten Systemen der zweitgrößte Frankiermaschinenmarkt Europas. FP ist seit wenigen Jahren dort präsent, und hat im Rahmen der Wachstumsstrategie ACT damit begonnen, seine Marktanteile deutlich zu steigern. Frankreich ist neben den USA einer der beiden Hauptzielmärkte der ACT-Strategie.

Das Zulassungsverfahren in Frankreich gilt als eines der kompliziertesten und langwierigsten weltweit. Die PostBase One wurde bereits im Vorfeld an die Anforderungen der französischen Post angepasst und erhielt die notwendigen Zertifikate im kürzest möglichen Zeitraum. Damit können französische Kunden auf das gesamte Produktangebot unserer modernen Frankiersystemreihe PostBase zugreifen. FP erwartet daraus weitere Wachstumsimpulse.

Rüdiger Andreas Günther, Vorstandsvorsitzender der Francotyp-Postalia, unterstreicht: "FP greift weiter im Kerngeschäft an. Unser Produktangebot bei Frankiersystemen trifft die Erwartungen des Marktes und der Kunden. Frankreich ist einer der strategischen Märkte, auf denen wir im Rahmen der ACT-Strategie Erfolge erzielen. Die Zulassung ist ein weiterer Meilenstein auf diesem Weg."

Investor Relations: Dr. Joachim Fleing Tel.: +49 30 220660-410 E-Mail.: j.fleing@francotyp.com Corporate Communication Karl R. Thiel, VP Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com

Über Francotyp-Postalia (FP) Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2016 einen Umsatz von über 200 Mio Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als zehn Prozent.

