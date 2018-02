Die Liste der gescheiterten Alzheimer-Entwicklungen ist in dieser Woche mit dem Abbruch einer Studie von Merck & Co wieder länger geworden. Derweil ruhen die größten Hoffnungen auf den Biotech-Giganten Biogen, der mit Aducanumab einen Wirkstoff in der klinischen Überprüfung gegen Alzheimer befindet. Im Rahmen einer Investoren-Präsentation offenbarte Biogen nun Veränderungen in der Studie. Die Sorgenfalten unter den Anlegern nehmen zu und schicken die Aktie auf Talfahrt.

