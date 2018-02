Die Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5) hat im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 16,1 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR, +670 %) erzielt.

Der Virtual-Reality-Pionier konnte damit seine im April 2017 auf 15,9 Mio. EUR erhöhte Umsatzprognose leicht übertreffen. Maßgeblichen Anteil daran hatte der zunehmende Fokus auf das digitale Geschäft, das sich zur dritten Säule neben den Segmenten 3D-Scannern und 3D-Figuren entwickelt hat.

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 resultierte aus einem gesunden Mix aus dem von Staramba eigenentwickelten Fotogrammetrie-Scanner 3D-INSTAGRAPH(R), den fotorealistischen 3D-Figuren und den zugehörigen 3D-Dateien. Zudem wurden erste signifikante Umsätze mit dem Virtual-Reality-Netzwerk STARAMBA.spaces erzielt.

Die folgenden Highlights haben das Geschäftsjahr 2017 geprägt:

Im April 2017 wurden durch die Komplettübernahme der Staramba USA Corp. (SUSA) mit Sitz in New York die Anteile an der Social VR GmbH auf 96 % aufgestockt. Im Anschluss an die Übernahme wurden in Form eines "Assets-Deals" sämtliche Inhalte inkl. Personal und Inventar der SUSA sowie Social VR GmbH übernommen und die Anteile an den Unternehmen weiterveräußert. Die Mitarbeiter der SUSA und Social ...

