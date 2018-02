Nanogate SE expandiert in den Markt für Smart Surfaces und erwirbt Beteiligung an der TactoTekTM Inc.

Nanogate SE expandiert in den Markt für Smart Surfaces und erwirbt Beteiligung an der TactoTekTM Inc.

- Fokus auf neue Designwelten und Bedienkonzepte - Integration von Kunststoff- und Elektronik-Know-how - Beteiligung an TactoTek beschleunigt Markteintritt

Göttelborn, 15. Februar 2018. Die Nanogate SE, ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, erschließt den Zukunftsmarkt für Smart Surfaces. Der Konzern nutzt sein breites Technologieportfolio und integriert künftig zusätzlich Elektronik-Know-how in innovative Kunststoffoberflächen. Nanogate eröffnet somit Unternehmen den Weg zu revolutionären Design- und Bedienkonzepten. Erste Projekte für Integrated Smart Surfaces erwartet Nanogate bereits 2018. Im Rahmen der Markterschließung vereinbarte Nanogate zudem eine weitgehende Kooperation mit dem finnischen Technologie-Startup TactoTekTM Inc. und investiert in das Unternehmen.

Ralf Zastrau, CEO Nanogate SE: "Nanogate möchte die kommende Revolution im Oberflächenmarkt mitprägen. Durch die Integration von elektronischen Funktionen in die Produktoberfläche zusammen mit multifunktionalen Eigenschaften werden zukünftig völlig neue Design- und Bedienkonzepte für Geräte aller Art ermöglicht. Die Konzeption von Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine ist einer der Megatrends in der Produktentwicklung in den nächsten Jahren. Auch dank unserer jüngsten Akquisition in Österreich verfügen wir bereits über weitergehendes Elektronik- und Oberflächen-Know-how für die Designentwicklung bis zur Produktion der Oberfläche und der Komponente. Um den Markteintritt zu beschleunigen, beteiligt sich Nanogate zudem am finnischen Startup TactoTek, einem führenden Spezialisten für Injection Molded Structural Electronics. Im Rahmen unserer Kooperation können wir den mittelfristig entstehenden Milliardenmarkt schneller erschließen und Kapazitäten bündeln."

Megatrend smarte Oberflächen

Neuartige intelligente Oberflächen (Smart Surfaces) schaffen durch interaktive Schaltflächen in einem revolutionären Design ein neues Nutzererlebnis. Hierbei werden Elektronik, Multifunktionalität und hochwertiges Design in hochleistungsfähigen Oberflächen vereint. Auf dieser Basis lassen sich völlig neuartige Bedienkonzepte für Geräte aller Art entwickeln. Weiterer Vorteil: Die entsprechende Komponente kann anders konzipiert und somit effizienter, kleiner und gewichtssparender produziert werden. Vor allem in den Zielmärkten Automotive, Aerospace, Home Appliances und Consumer Electronics sind neue Designs für Schaltflächen gefragt. Neue Lösungen im Bereich "Structural Electronics" und Multifunktionalität gelten aktuell als einer der wichtigsten Treiber bei der Produktentwicklung. Das Marktvolumen soll nach Expertenschätzungen bis zum Jahr 2027 auf rund 80 Mrd. US-Dollar steigen.

Großes Interesse namhafter Konzerne

Nanogate rechnet damit, dass erste Projekte im Bereich Integrated Smart Surfaces bereits in den kommenden Monaten starten können. Der Konzern nutzt dazu das umfassende und langjährige Know-how bei der Entwicklung und Produktion von multifunktionalen Hochleistungs-Oberflächen für Kunststoffkomponenten in höchster optischer Qualität. Gerade das Wissen um neuartige Materialien, die Integration von innovativen Funktionen sowie eine effiziente Fertigung sind entscheidende Wettbewerbsvorteile bei Integrated Smart Surfaces. Nanogate gilt als langjähriger Innovationspartner internationaler Konzerne bei Oberflächensystemen.

Kooperation mit TactoTek gestartet

Das 2011 gegründete finnische Wachstumsunternehmen TactoTek ist einer der führenden Anbieter im Bereich Injection Molded Structural Electronics (3D) und ist auf die Integration von gedruckten Schaltungen und elektronischen Komponenten in Spritzguss-Kunststoffe spezialisiert. Nanogate erwirbt für einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag eine Beteiligung von rund 4,5 Prozent an der TactoTek Inc. und schließt eine weitgehende Kooperationsvereinbarung.

"TactoTek ist ein guter Partner, um gemeinsam noch schneller den lukrativen Markt für Smart Surfaces zu erschließen. Im Rahmen der umfassenden Zusammenarbeit werden ebenso Design- und Entwicklungs-Know-how und Kapazitäten geteilt. Auch soll Nanogate unmittelbar in den Aufbau von Produktionsprozessen für aktuelle Projekte eingebunden werden. Bereits heute verzeichnen wir großes Interesse an Lösungen für neue interaktive Oberflächen, die Design, Funktion und Elektronik integrieren", ergänzt Nanogate-CEO Zastrau.

"Nanogate ist mit seiner integrierten Kompetenz aus Hochleistungswerkstoffen, multifunktionaler Oberflächenveredelung in optischer Qualität sowie führenden Kunststofftechnologien der Wunschpartner für TactoTek. Wir sind davon überzeugt, gemeinsam den kommenden Milliardenmarkt schnell zu erschließen und erste Projekte zeitnah umzusetzen", sagt Jussi Harvela, CEO TactoTek Inc.

Kontakt Christian Dose Finanzpresse und Investoren WMP Finanzkommunikation GmbH Tel. +49 69 57 70 300 21 nanogate@wmp-ag.de Juliane Wernet Nanogate SE Zum Schacht 3 66287 Göttelborn Tel. +49 6825 9591 223 juliane.wernet@nanogate.com www.nanogate.com twitter.com/nanogate_se

TactoTek

TactoTek ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Injection Molded Structural Electronics (IMSE), der auf die Integration von gedruckten Schaltungen und elektronischen Komponenten in 3D-Spritzguss-Kunststoffe spezialisiert ist. Zu den Hauptanwendungsbereichen gehören Anwendungen in Fahrzeugen, Hausgeräten und Industrieanlagen sowie für tragbare Technologien. TactoTek passt Entwürfe von Kunden an die IMSE-Technologie an, entwickelt serienreife Prototypen und stellt die Technologie in Serie her oder lizenziert sie für die Serienproduktion von Drittanbietern. TactoTek wird von Conor Venture Partners, Ascend Capital Partners, Faurecia Ventures, Plastic Omnium, Nanogate, VTT Ventures, Leaguer VC und über das Forschungs- und Innovationsprogramm "Horizont 2020" der Europäischen Union finanziert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tactotek.com.

Nanogate SE

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten in höchster optischer Qualität. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter. Nanogate entwickelt und produziert designorientierte Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) aus. Der Konzern verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius, GM, Jaguar, Junghans, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Die Nanogate Gruppe ist auf beiden Seiten des Atlantiks mit eigenen Produktionsstätten vertreten.

Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate als langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen, beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf attraktive Branchen wie Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur und Sport/Freizeit. Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette: die Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und Veredelung vollständiger Kunststoffkomponenten. Werttreiber sind in erster Linie die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers (innovative Kunststoffe) und Advanced Metals (innovative Metallveredelungen) sowie externes Wachstum.

