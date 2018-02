Mit unseren Einschätzungen zur Evotec-Aktie (WKN: 566480) lagen wir in der Vergangenheit zumeist goldrichtig und auch jetzt sind wir wieder der Meinung, dass es besser sein dürfte, die Papiere oberhalb der Marke von 15 Euro für eine unserer lukrativen Biotech-Raketen zu veräußern. Unser Track Record spricht eine klare Sprache.

Seit der ersten Vorstellung unseres neuen Biotech-Favoriten Trevena (WKN: A1XDSL) Ende vergangener Woche flossen erstmals auch an deutschen Handelsplätzen Hunderttausende von Euros in den Wert. Die hohe Nachfrage hat nun wie üblich zu einer Notierungsaufnahme an der elektronischen Tradegate-Börse geführt. Der Trevena-Handel ist damit noch liquider und günstiger möglich.

Ähnlich wie bei unserem vorherigen Branchen-Tipp Palatin Technologies (WKN: A1C538) ist uns womöglich auch bei Trevena die Vorstellung zu Allzeit-Tiefstkursen gelungen. An einen erneuten Rücksetzer bis in Gefilde unter 1,50 USD glauben wir ohne größere Schwächen im Umfeld eher nicht. Wer bislang den Zug verpasst hat und noch auf einen Einstieg lauert, sollte Kursverlauf und Handelsaktivität jetzt genau beobachten. News, die den Zug endgültig abfahren lassen, könnten jederzeit vor der Tür stehen.

Explodierende Nachfrage schon im Vorfeld antizipieren - nichts leichter als das! Quelle: ariva.de

Massive Katalysatoren über die nächsten Monate

Während die Palatin-Aktie weiter in Richtung neuer Langzeithochs marschiert und SD-Leser aktuell knapp +250% vorne liegen, steht Trevena ...

