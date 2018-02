Capital Stage AG: Stromproduktion steigt im Jahr 2017 auf über 2 Terawattstunden (2016: 0,94 TWh)

Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage konnte die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien im Jahr 2017 erneut deutlich steigern. Die Stromproduktion stieg von rund 0,94 Terawattstunden (TWh) im Jahr 2016 auf über 2 TWh im Jahr 2017 und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Verantwortlich für den starken Anstieg waren der volle Jahreseffekt der Übernahme der CHORUS Clean Energy AG, die Akquisitionen von weiteren Solar- und Windparks sowie ein im Vergleich zum Vorjahr höheres Windaufkommen und eine gestiegene Sonneneinstrahlung. Die Capital Stage AG gehört damit zu einem der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromproduzenten im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa mit einer Erzeugungskapazität von insgesamt über 1,5 Gigawatt.

Mit der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien leistet die Capital-Stage-Gruppe einen bedeutenden Beitrag für eine nachhaltige und saubere Energieversorgung. Die in den Wind- und Solarparks der Unternehmensgruppe im Jahr 2017 produzierte Strommenge von über zwei Terwattstunden reicht aus, um den durchschnittlichen jährlichen Strombedarf von nahezu einer Millionen Zwei-Personen-Haushalte zu decken. Damit trägt die Capital Stage AG auch zu einer klimafreundlichen Energieversorgung bei, denn durch die Nutzung der Photovoltaik und Windkraft wurde im Jahr 2017 der Ausstoß von mehr als 1,5 Tonnen klimaschädlichen CO2 vermieden.

"Der stetige Ausbau unseres Solar- und Windparkportfolios sowie günstige meteorologische Rahmenbedingungen verbunden mit der operativen Exzellenz unserer Mitarbeiter in der Betriebsführung haben zu diesem sehr guten Jahresergebnis in der Stromproduktion geführt", kommentiert Dr. Dierk Paskert, CEO der Capital Stage AG die Stromproduktionszahlen des Unternehmens. "Wir werden unser Portfolio international ausbauen und unsere operative Performance noch verbessern, um auch zukünftig sehr gute Ergebnisse berichten zu können", so Paskert weiter.

Der Vorstand der Capital Stage AG hatte die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 zuletzt im August 2017 angehoben. Die abschließenden Finanzkennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 wird die Capital Stage AG am 22. März 2018 veröffentlichen.

Über die Capital Stage-Gruppe: Capital Stage investiert und betreibt Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Österreich und Schweden. Inklusive der im Rahmen des Asset Managements für Dritte erworbenen und betriebenen Solar- und Windparks beläuft sich die Erzeugungskapazität des Unternehmens auf mehr als 1,5 Gigawatt (GW). Capital Stage ist damit einer der führenden unabhängigen Solar- und Windparkbetreiber in Europa. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie kontinuierliche und planbare Erträge.

