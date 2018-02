Die Telekom Austria kämpft mit sinkenden Gewinnen. Das von Carlos Slim kontrollierte Unternehmen kommt beim Umbau zum IT-Konzern kaum voran.

Alejandro Plater ist in seinem Element. Der Vorstandschef der Telekom Austria spult im Raum "Österreich" der in die Jahre gekommenen Wiener Konzernzentrale seine Vision herunter. Mit wenigen Powerpoint-Folien versucht er den Zuhörern in seinem spanisch gefärbten Englisch seine Vision der digitalen Zukunft zu vermitteln. "Wir wollen in unseren Ländern der Partner der digitalen Transformation sein", heißt einer seiner Standardsätze. "Wir wollen den Konzern transformieren", ist ein anderer. Seine Vision: Die Telekom Austria soll sich zum IT-Konzern wandeln.

Der 50-jährige Argentinier versteht es, Wind zu machen. Denn sein dreijähriger Vertrag läuft im Sommer dieses Jahres aus. Ob er nochmals um zwei Jahre verlängert wird, ist noch nicht entschieden. Alejandro Plater ist der verlängerte Arm des mexikanischen Multimilliardärs Carlos Slim, der über seinen Telekomgiganten América Móvil die auf Osteuropa konzentrierte Telekom Austria kontrolliert. An dem Konzern ist auch der österreichische Staat als zweitgrößter Aktionär maßgeblich beteiligt.

Die großen Hoffnungen, die Plater generierte, haben sich bislang für den Konzern mit seinen 19.000 Mitarbeitern und seinen 24 Millionen Kunden nicht erfüllt. Die Telekom Austria tritt auf der Stelle. Der Konzern, der neben Österreich auch in osteuropäischen Ländern wie Weißrussland, Bulgarien, Serbien, Kroatien und Slowenien aktiv ist, musste im vergangenen Jahr einen schmerzlichen Gewinnrückgang ...

