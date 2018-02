Die scharfe Korrektur an den Märkten ging auch an der Aktie des IT-Dienstleisters Cancom nicht spurlos vorüber. Doch der TecDAX-Titel konnte sich dank bärenstarker Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 rasch erholen und wieder den Weg nach oben einschlagen. Im heutigen Handel klettern die Papiere sogar auf ein neues Rekordhoch. Was ist noch drin?

