DAX - Wunden lecken bei den Bären

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

das noch junge Handelsjahr 2018 hatte bereits mehr denkwürdige Handelstage zu bieten als das komplette Jahr 2017. Gestern war einer dieser Tage: Nach relativ deutlich über den Erwartungen vermeldeten US-Konsumentenpreisen (treibt die Zinserhöhungsphantasie) kollabierte der Index innerhalb weniger Sekunden um 200 Punkte, nur um in den folgenden Stunden über 300 Punkte zuzulegen.

Nach der gestrigen Intraday-Performance dürfte der Widerstand der Bären im kurzfristigen Zeitfenster vorerst gebrochen worden sein - hier ist wohl eher Wunden lecken angesagt. Oberhalb von 12.200 Punkten ist das Chartbild im Stundenchart daher erst einmal klar bullisch zu interpretieren. Hier könnte in den kommenden Handelstagen ein erneuter Anlauf in den Bereich 12.600 bis 12.700 Punkte anstehen. Der gestrige Handelstag hat aber auch wieder deutlich gemacht, wie unberechenbar die Märkte aktuell sind. Dementsprechend heißt es auch weiterhin vorerst: Ball flach halten!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.01.2011 - 15.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2013 - 15.02.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HU9CFT 26,44 9.800 4,72 29.03.2018 DAX Index HW43VR 11,00 11.350 11,42 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 14.02.2018; 10:51 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW43ZQ 17,05 14.150 7,07 29.03.2018 DAX Index HU9JVL 23,47 14.750 5,27 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.02.2018; 10:30 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Wunden lecken bei den Bären erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).